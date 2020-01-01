В Сети появились свежие фото со съемок Матрицы 4 в Берлине
С Кэри-Энн Мосс, Киану Ривзом и его возлюбленной
Матрица/Flickr
После трехмесячного карантина съемочная команда ленты Матрицы 4 наконец-то вернулась к работе. В данный момент процесс возобновился в Берлине, куда и приехали исполнители главных ролей.
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Издание Ngoisao опубликовало несколько фотографий, на которых папарацци запечатлели прибывших на съемки актеров, среди которых Кэри-Энни Мосс, Нил Патрик Харрис, а также Киану Ривз вместе с возлюбленной Александрой Грант.
Напомним, что премьера фильма Матрица 4 запланирована на 1 апреля 2020 года.
Ранее сообщалось о том, что Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-свидание с собой