"Замечательная история": Киану Ривз высказался о сценарии Матрицы 4

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Киану Ривз /Getty Images

Съемочный процесс четвертой Матрицы от Ланы Вачовски вот-вот должен возобновиться. А пока актеры Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс в интервью изданию Empire рассказали, почему же они решили принять участие в продолжении.

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По словам Ривза, ему особенно понравился сценарий, который он также назвал современным. "Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и замечательную историю, которая нашла отклик у меня. Это единственная причина сделать это. Работать с ней снова просто потрясающе. У этой истории есть что-то значимое, она даст пищу для ума", - подчеркнул актер.

В свою очередь, Мосс заявила, что сюжет вышел глубоким, а вся история - целостной. Она призналась, что даже не надеялась так восхититься сценарием.

Напомним, что выход четвертой Матрицы запланирован на 21 мая 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер продолжения культовых Приключений Билла и Теда с Киану Ривзом