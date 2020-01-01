Вышел трейлер продолжения культовых Приключений Билла и Теда с Киану Ривзом

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Приключения Билла и Теда /twitter.com/BillandTed3

Долгожданная третья часть культовой фантастической комедии Приключения Билла и Теда выйдет на большие экраны спустя 29 лет после второго фильма. Главные роли снова исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, а в Сети уже появились первый официальный трейлер и постер картины.

Приключения Билла и Теда 3 /twitter.com/BillandTed3

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Сюжет расскажет о тех же Билле и Теде, которых многие зрители помнят еще глуповатыми подростками. На сей раз им придется снова отправиться в путешествие во времени, чтобы по итогу написать хит и исполнить древнее пророчество.

Выход фильма Приключения Билла и Теда 3 запланирован на 21 августа этого года.

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