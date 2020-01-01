Масштабно и зрелищно: Вышел трейлер шпионского триллера Довод от Кристофера Нолана
Выход картины запланирован на июль 2020-го
Довод/Flickr
В Сети появился второй официальный трейлер одного из самых долгожданных фильмов этого года под названием Довод. Это - самый масштабный проект режиссера Кристофера Нолана, снятый в жанре шпионского триллера с элементами боевика и фантастики.
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Сюжет картины до сих хранится в секрете, однако уже известно, что действие будет разворачиваться во время новой эпохи международного шпионажа - квантовой холодной войны. Главные роли здесь сыграли Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон и Элизабет Дебики.
Выход фильма Довод запланирован на 16 июля 2020 года.
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