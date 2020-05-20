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Шарлиз Терон опубликовала постер и тизер экшена Старая Гвардия

Боевик выйдет в прокат в июле
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Старая Гвардия
Старая Гвардия
/Flickr

Голливудская актриса Шарлиз Терон опубликовала постер кинокомикса Старая Гвардия от Netflix, а также его дебютный тизер. В фильма она сыграла главную роль.

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На промо-материале изображены все главные герои боевика, у которых в руках находится разное оружие. Посреди них расположилась сама героиня Терон по имени Андромаха.

Постер фильма Старая Гвардия
Постер фильма Старая Гвардия
/twitter.com/CharlizeAfrica

Также актриса представила 13-секундный тизер, в котором можно увидеть несколько новых кадров из фильма.

Фильм Старая Гвардия рассказывает о команде бессмертных воинов, которые уже много лет работают наемниками. Их возглавляет героиня Андромаха из Скифии, участвовавшая во всех войнах человечества. Все они пытаются понять, почему не могут умереть, а кроме этого, на них открывает охоту некая влиятельная корпорация.

Премьера Старой Гвардии состоится 10-го июля на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер финального сезона 13 причин почему от Netflix

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