Шарлиз Терон опубликовала постер и тизер экшена Старая Гвардия

Поделись







Старая Гвардия /Flickr

Голливудская актриса Шарлиз Терон опубликовала постер кинокомикса Старая Гвардия от Netflix, а также его дебютный тизер. В фильма она сыграла главную роль.

Читай также: Кадры из боевика Старая Гвардия

На промо-материале изображены все главные герои боевика, у которых в руках находится разное оружие. Посреди них расположилась сама героиня Терон по имени Андромаха.

Постер фильма Старая Гвардия /twitter.com/CharlizeAfrica

Также актриса представила 13-секундный тизер, в котором можно увидеть несколько новых кадров из фильма.

Фильм Старая Гвардия рассказывает о команде бессмертных воинов, которые уже много лет работают наемниками. Их возглавляет героиня Андромаха из Скифии, участвовавшая во всех войнах человечества. Все они пытаются понять, почему не могут умереть, а кроме этого, на них открывает охоту некая влиятельная корпорация.

Премьера Старой Гвардии состоится 10-го июля на Netflix.

Ранее сообщалось о том, что вышел долгожданный трейлер финального сезона 13 причин почему от Netflix