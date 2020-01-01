Военная драма Грейхаунд с Томом Хэнксом выйдет сразу в онлайн

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Грейхаунд /Flickr

Военная драма Грейхаунд, в котором главную роль играет Том Хэнкс, должна была выйти в кинотеатральный прокат летом 2020-го. Однако студия Sony отказалась от прав, передав их стриминговому сервису Apple TV+.

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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, киностудия была обеспокоена тем, что дата открытия кинотеатров во многих странах мира (в частности - в США), пока еще неизвестна. Поэтому, дабы избежать очередного переноса премьеры, права на показ были проданы Apple TV+.

Новая дата выхода военное драмы Грейхаунд пока не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что Оскар-2021 могут перенести из-за коронавируса