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Опубликован зрелищный кадр из фэнтези-боевика Охотник на Монстров с Милой Йовович

Лента выйдет в сентябре этого года
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Охотник на Монстров
Охотник на Монстров
/Flickr

В Сети появился новый кадр из грядущей экранизации серии фантастических видеигр Охотник на Монстров (Monster Hunter). Главную роль в нем исполнила Мила Йовович.

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На снимке героиня Йовович запечатлен, вероятно, во время сцены сражения с одним из чудовищ в картине. На руках у нее можно увидеть каноническое оружие охотников Slinger, которое было доступно игрокам в Monster Hunter: World.

Новый кадр из экшена Охотник на Монстров
Новый кадр из экшена Охотник на Монстров
/Flickr

Сюжет фильма расскажет о лейтенанте Артемис, которая попала в параллельный мир, населенный монстрами, вместе с другими бойцами. Они должны максимально использовать свои умения в сражениях, однако спасти их может только загадочный человек по имени Охотник.

Выход фильма Охотник на Монстров запланирован на 4-ое сентября.

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Охотник на Монстров Monster Hunter новый кадр фэнтези боевик экшен экранизация Мила Йовович Все теги
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