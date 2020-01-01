На 15 минут: Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-свидание с собой

Деньги за встречу будут переданы в благотворительный фонд

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Киану Ривз /Getty Images

На онлайн-аукционе от благотворительной организации Camp Rainbow Gold появился лот со встречей с актером Киану Ривзом. Начальная цена была размером в $3 тысячи, однако уже успела вырасти до $17 тысяч.

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Победитель аукциона сможет отправиться на виртуальное свидание с Ривзом в приложении Zoom. Правда, продлится оно всего-навсего пятнадцать минут, зато вырученные средства пойдут в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Торги закончатся 22-го июня.

Напомним, что увидеть Киану Ривза на больших экранах можно будет уже в августе в продолжении культовой комедии Приключения Билла и Теда.

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