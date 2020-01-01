ТОП-5 красивых фэнтези-фильмов, которые окунают в другие реальности

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Красивые фэнтези-картины /Flickr

Фильмы жанра фэнтези могут не только дарить наслаждение от визуального ряда и захватывающих историй, но и погружать в другие миры и реальности. И именно ТОП-5 таких потрясающих картин редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Человек, который убил Дон Кихота (2018)

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История о некоем режиссере, который в поисках вдохновения приезжает в деревню, где несколько лет назад снимал свой дипломный проект. Там он встречает старого сапожника, который уверяет его, что он - Рыцарь печального образа. Тот принимает постановщика за своего оруженосца, и вместе они отправляются в путешествие, где реальность трансформируется в фантазию.

Варкрафт (2016)

Когда-то большие стены защищали королевство людей от разных напастей и зла. Но однажды открылся темный портал и земли Азерота оказались наполнены всяческими существами. И эти события повлияли на ход миров.

Кристофер Робин (2018)

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Кристофер Робин - взрослый мужчина, у которого есть семья. Но он настолько погряз в рутине, что совсем забыл о том, кем был в детстве. Однако его верный друг, медвежонок Винни, снова находит его и просит вернуться в Стоакровый лес, дабы отыскать остальных товарищей.

Голос монстра (2016)

В центре сюжета - юный мальчик по имени Конор, которому часто бывает тяжело на душе. И в такие моменты за его окном оживает старинное дерево, которое рассказывает ему истории, помогающие никогда не отчаиваться.

Оз: Великий и Ужасный (2013)

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Цирковой фокусник Оскар, прибегающий к мошенничеству, после одного урагана попадает в волшебную страну. Легковерные жители этих земель ждали прихода волшебника, но три чародейки сомневаются в том, что Оскар - тот, за кого пытается себя выдать. И тогда ему предстоит стать частью противостояния эпических масштабов.

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