ТОП-5 эпических фильмов, которые поражают и впечатляют

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Зрелищные и эпические ленты /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных эпических картин, которые точно скрасят свободный вечер. Они - масштабные, зрелищные, грандиозные и погружающие в себя с помощью особой атмосферы и монументальности.

Мидуэй (2019)

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Картина Роберта Эммериха, которая является экранизацией масштабных морских сражений на Тихом океане во время Второй мировой войны. Тогда оставшийся американский флот под командованием Честера Нимица сражался с Императорским флотом Японии.

Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012)

Монументальная картина о Бэтмена, который по сюжету пропал из Готэма на целых восемь лет после столкновения с Джокером. Теперь его винят во многих злодеяниях, однако ему придется вернуться, ведь в городе появился Бэйн - опасный и зловещий преступник, скрывающий лицо под маской.

1917 (2019)

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В самом разгаре Первой мировой британский генерал отдает приказ об отмене наступления во 2-й батальон Девонширского полка, из-за которого солдаты могут попасть в ловушку. И весть об этом двое солдат должны передать, пройдя через вражескую территорию, наполненную ужасами войны.

Хозяин морей: На краю Земли (2003)

Во время наполеоновских войн парусник Ее Величества Сюрприз бороздил просторы Атлантики. Но его неожиданно атаковало неизвестное судно. Смелая команда смогла выжить, но в итоге капитан Джек Обри принял решение преследовать врага, поставив на кон жизни всех своих людей.

300 спартанцев: Расцвет империи (2013)

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В центре сюжета - флот Афин под руководством Фемистокла, который вынужден обратиться за помощью к своему заклятому врагу - к Спарте. Все дело в том, что им нужно противостоять армии Ксеркса, только что разгромившей царя Леонида.

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