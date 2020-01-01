Что смотреть: ТОП-9 самых ожидаемых сериалов мая

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Сериалы мая /Flickr

Смотреть новые фильмы в кинотеатрах пока что нет возможности, зато они выходят время от времени в режиме онлайн, а дополняют все это долгожданные премьеры сериалов. И последний весенний месяц тоже наполнен как новинками, так и продолжениями нашумевших хитов, которые стоит посмотреть.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-9 самых ожидаемых сериалов мая.

Голливуд (1 сезон) (1 мая)

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Новый мини-сериал от Netflix расскажет, как не сложно догадаться, о фабрике грез. А вот разворачиваться сюжет будет в 1940-ых, когда киноиндустрию начали покорять новые лица. Однако все они столкнулись не только с голливудским лоском, но и с неравенством, порочной системой и развратными продюсерами.

Рик и Морти (4 сезон, вторая половина) (4 мая)

Один из главнейших анимационных сериалов оставил зрителей после пяти эпизодов нового сезона. Но теперь безумный ученый Рик и его внук Морти снова отправятся в сногсшибательные приключения по вселенным, планетам и мирам. Зрителей снова ждет много веселья, зрелища, безумств, а также отсылок на поп-культуру.

Бар Эдди (1 сезон) (8 мая)

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История об американском пианисте, который бегает от собственных проблем в Париж. Там он держит джаз-клуб вместе с неким Фаридом, а также воспитывает дочь-подростка. К слову, привлекательности проекту добавляет то, что автором его является Дэмьен Шазелл - режиссер Одержимости и Ла-Ла Ленда.

Солнечные противоположности (1 сезон) (8 мая)

Еще один анимационный сериал мая, и еще один от создателя Рика и Морти. Атмосферой и юмором он похож на него, а вот по сюжету не земляне отправляются в другие миры, а инопланетяне поселяются жить в США. Прямо целой семьей. Им приходится притворяться обычными жителями, но выходит довольно неоднозначно.

Я знаю, что это правда (1 сезон) (10 мая)

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Главные герои - братья-близнецы, один из которых страдает от шизофрении и собирается уйти на войну, а другой - от болезни первого, параллельно переживая смерть своего ребенка, а также выясняя тайны семьи. Обоих здесь играет актер Марк Руффало.

Великая (1 сезон) (16 мая)

Исторический сериал, который будет состоять сего из пяти серий. Он расскажет о первых годах Екатерины Великой, а также примечательным является тот факт, что в солянке жанров присутствует еще и сатира.

Сквозь снег (1 сезон) (17 мая)

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Основанный на фантастической антиутопии оскаровского лауреата Пона Джун-хо сериал показывает Землю, ставшую ледяной пустыней. Все люди мчатся на скоростном поезде, состав которого поделен на классы. И очень скоро грядет революция.

Агенты Щ.И.Т. (7 сезон) (28 мая)

Пока марвеловские кинопремьеры переносятся на более поздние сроки из-за пандемии, фанаты саги наконец-то могут увидеть продолжение сериала, входящего в общую киновселенную. Герои отправятся в путешествие во времени, которое и поставит точку в грандиозной семисезонной истории.

Космические войска (1 сезон) (29 мая)

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Свежая комедия о работе космического подразделения американской армии, в центре сюжета которого находится генерал, который должен отправить солдат на Луну. Создатели обещают, что по духу проект напоминает Офис, тем более, что ведущую роль в нем играет Стив Карелл.

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