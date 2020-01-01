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ТОП-5 сериалов от USA Network, которые затянут с головой

Подборка сериалов от канала USA Network
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Сериалы от USA Network
Сериалы от USA Network
/flickr

Множество каналов и стриминговых сервисов с каждым годом выпускают все больше и больше сериалов. И это не повод выбирать, у кого же лучше контент, а повод посмотреть и насладиться самыми разнообразными шоу. И на этот раз редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти сериалов от USA Network, которые вы могли пропустить, но если начнете просмотр, то они точно затянут с головой.

  1. Грешница (2017 - наше время)

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Сериал о женщине, которая в неожиданном приступе ярости убила ножом незнакомого мужчину на глазах у своего супруга, сына и окружающих их людей. Никто не знает, зачем она это сделала, а некий детектив решает выяснить мотивы, пытаясь забраться в голову и душу этой женщины, которая всегда была законопослушной.

  1. Белый воротничок (2009 - 2014)

Главный герой - умный и обаятельный преступник, которого наконец-то поймали ФБР. Он сбегает из тюрьмы ради любимой, но его снова ловят, только теперь предлагают сотрудничество. Дело в том, что злодей может помочь поймать банду элитных деятелей преступного мира благодаря своему опыту.

  1. Форс-мажоры (2011 - 2019)

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Юрист-самоучка Марк Росс однажды попадает на собеседование к одному из лучших адвокатов Нью-Йорка, выдавая себя за выпускника Гарварда. Туда в итоге его берут из-за фотографической памяти и настоящего неприкрытого таланта. И, возможно, именно этот парень сумеет построить выдающуюся карьеру.

  1. Мистер Робот (2015 - 2019)

Культовый сериал о молодом программисте Эллиоте, который ненавидит людей, а контактирует с ними с помощью хакерства. Днем он работает в фирме, которая занимается кибербезопасностью, а ночью выполняет задания людей, которые хотят уничтожить американские корпорации.

  1. Королева юга (2016 - наше время)

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Юная Тереса сбежала из Мексики в Техас, когда убила своего возлюбленного. В Америке у нее начинается новая жизнь, а она попадает на работу к наркобаронессе, желающей разрушить бизнес мужа. Так и начинается вхождение Тересы в мир преступного бизнеса, где она начинает подниматься все выше и выше, обзаводясь могущественными друзьями и не менее сильными врагами.

Ранее мы писали о пяти классных комедийных сериалах

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Сериал сериалы USA Network Мистер Роботы Форс мажоры Белый воротничок Королева юга Грешница Что посмотреть Все теги
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