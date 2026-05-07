Скумбрия в яблочном маринаде на гриле: рецепт
Приготовление рыбы на углях — это всегда про сочность и аромат, но скумбрия в яблочно-лаймовом маринаде выводит привычный пикник на новый уровень. Сочетание нежной рыбы с кисло-сладкими фруктовыми нотками и свежестью мяты превращает обычный ужин на природе в изысканное гастрономическое событие.
Вам понадобятся:
- Скумбрия — 2 шт.
- Яблоки (кисло-сладкие) — 2 шт.
- Лайм — 1 шт.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соевый соус — 4 ст. л.
- Мята свежая — 1–2 ст. л. (мелко рубленная)
- Специи: соль (⅓ ч. л.), сахар (1½ ч. л.), черный перец (½ ч. л.)
Процесс приготовления:
- Разделайте скумбрию на филе, удалив хребет и все крупные кости. Нарежьте рыбу аккуратными порционными кусочками.
- Отправьте в чашу блендера очищенные яблоки, сок лайма, мяту, масло, соевый соус и специи. Измельчите всё до состояния однородного соуса.
- Обильно залейте кусочки рыбы получившейся смесью, аккуратно перемешайте и дайте настояться в течение 15 минут.
- Сверните замаринованное филе в плотные рулетики и насадите на шампуры. Готовьте на мангале до появления аппетитной золотистой корочки со всех сторон.