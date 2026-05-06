АфишаАфиша
Русский Українська

Быстрый овощной маринад: идеальный салат к любому гарниру

Готовим сочную овощную заправку

Автор: Мельник Анна
Быстрый овощной маринад: идеальный салат к любому гарниру
Быстрый овощной маринад: идеальный салат к любому гарниру. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Этот яркий овощной салат — идеальный выбор для тех, кто ищет гармоничное сочетание свежести и пикантности. Благодаря пряному маринаду привычные сезонные овощи приобретают глубокий вкус с восточными нотками, а хрустящая текстура делает блюдо отличным дополнением к любому столу.

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста: ¼ среднего кочана.
  • Болгарский перец: 1 штука (крупный).
  • Свежие огурцы: 2 штуки.
  • Морковь: 1 крупная.
  • Заправка для корейских салатов: 60 г.
  • Зелень: 1 пучок (по вкусу).

Процесс приготовления:

  1. Тонко нашинкуйте капусту и слегка разомните её руками в глубокой миске, чтобы она дала сок и стала нежнее.
  2. Болгарский перец и огурцы нарежьте аккуратными тонкими брусочками.
  3. Натрите морковь на специальной «корейской» или обычной крупной тёрке.
  4. Добавьте овощи к капусте, влейте готовую заправку и тщательно перемешайте (лучше всего делать это руками для равномерного распределения специй).
  5. Всыпьте рубленую зелень, ещё раз перемешайте и накройте салат крышкой.
  6. Отправьте блюдо в холодильник минимум на 2 часа — овощам нужно время, чтобы полностью пропитаться ароматами.
Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепты

Статьи по теме

Скумбрия в яблочном маринаде на гриле: рецепт
Скумбрия в яблочном маринаде на гриле: рецепт
Рецепт дня: мясные котлеты с овощами в духовке
Рецепт дня: мясные котлеты с овощами в духовке
Варенье из одуванчиков: пошаговый рецепт
Варенье из одуванчиков: пошаговый рецепт
Весенний зеленый суп с черемшой и щавелем: рецепт
Весенний зеленый суп с черемшой и щавелем: рецепт
Забудьте о магазинном: готовим натуральный майонез дома
Забудьте о магазинном: готовим натуральный майонез дома
Домашний деликатес: готовим нежный паштет из курицы и грибов
Домашний деликатес: готовим нежный паштет из курицы и грибов

Личность дня

Настя Каменских и Потап разводятся: официальное заявление пары

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK