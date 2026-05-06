Быстрый овощной маринад: идеальный салат к любому гарниру
Готовим сочную овощную заправку
Быстрый овощной маринад: идеальный салат к любому гарниру. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Этот яркий овощной салат — идеальный выбор для тех, кто ищет гармоничное сочетание свежести и пикантности. Благодаря пряному маринаду привычные сезонные овощи приобретают глубокий вкус с восточными нотками, а хрустящая текстура делает блюдо отличным дополнением к любому столу.
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста: ¼ среднего кочана.
- Болгарский перец: 1 штука (крупный).
- Свежие огурцы: 2 штуки.
- Морковь: 1 крупная.
- Заправка для корейских салатов: 60 г.
- Зелень: 1 пучок (по вкусу).
Процесс приготовления:
- Тонко нашинкуйте капусту и слегка разомните её руками в глубокой миске, чтобы она дала сок и стала нежнее.
- Болгарский перец и огурцы нарежьте аккуратными тонкими брусочками.
- Натрите морковь на специальной «корейской» или обычной крупной тёрке.
- Добавьте овощи к капусте, влейте готовую заправку и тщательно перемешайте (лучше всего делать это руками для равномерного распределения специй).
- Всыпьте рубленую зелень, ещё раз перемешайте и накройте салат крышкой.
- Отправьте блюдо в холодильник минимум на 2 часа — овощам нужно время, чтобы полностью пропитаться ароматами.