Евровидение-2024: Румыния не примет участие в конкурсе из-за финансовых проблем

Румынский вещатель официально объявил об отказе от конкурса

Автор: Коваленко Наталья

Румыния после длительных переговоров с Европейским вещательным союзом (EBU) об участии в Евровидении-2024 приняла решение отказаться от конкурса. Румынский вещатель TVR сообщил, что Совет директоров Госпредприятия Румынское телевизионное общество ( SRTv) не выделил денег на подготовку к главному музыкальному мероприятию Европы в шведском городе Мальме.

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25 января совет директоров на заседании утвердил бюджет на 2024 год, который не содержит достаточных средств для гарантирования участия страны в конкурсе «в соответствии со все более высокими стандартами международной конкуренции». В прошлом году Румыния заняла последнее место в полуфинале.

Также сообщается, что TVR решил выделить значительные ресурсы на другие приоритетные проекты. Среди них: трансляция летних Олимпийских игр в Париже, решения технических проблем каналов SRTv, инвестиции в систему производства новостей, продолжение инвестиций в новую штаб-квартиру TVR Craiova и другие давно отложенные проекты модернизации.

Напомним, что официальный список стран-участниц был обнародован в начале декабря, однако Румынии в нем не было. Тогда EBU объявило, что участие страны еще под вопросом и ведуться переговоры.

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