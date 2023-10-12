Брежнева в корсете поведала, что ей "помогает настроиться на позитивные вибрации"

Вера Брежнева предстала в пестром наряде на фоне колеса обозрения и поведала о цветах жизни.

VERA активно знакомит публику со своими новыми и исключительно украиноязычными треками. Экс-участница "ВИА Гры" представила новое муд-видео на композицию "Що, якщо?" из мини-диска "Дякую".

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В музыкальном видео блондинка танцует и поет на зеленой лужайке на фоне колеса обозрения. На ней – корсет того же цвета, а также расклешенные оранжевые брюки.

"Я вдохновляюсь всем происходящим вокруг и позволяю себе ошибаться. Ошибки – это точки роста и без них я бы не стала той, кем есть сейчас. Ожидания приводят к разочарованиям, стопорят. Поэтому я отвергаю ожидания и страх ошибок. Вера и правда – лучшие мои наряды", – говорится в подписи к ролику.

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Ранее мы писали, что Вера Брежнева воспроизвела в песне и муд-видео "Голос" грусть по родному человеку.