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Брежнева в корсете поведала, что ей "помогает настроиться на позитивные вибрации"

Вера Брежнева предстала в пестром наряде на фоне колеса обозрения и поведала о цветах жизни.

Автор: Дмитрий Сыч
Брежнева в корсете поведала, что ей "помогает настроиться на позитивные вибрации"
Брежнева поделилась с публикой свежим муд-видео
instagram ververa

VERA активно знакомит публику со своими новыми и исключительно украиноязычными треками. Экс-участница "ВИА Гры" представила новое муд-видео на композицию "Що, якщо?" из мини-диска "Дякую".

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В музыкальном видео блондинка танцует и поет на зеленой лужайке на фоне колеса обозрения. На ней – корсет того же цвета, а также расклешенные оранжевые брюки.

"Я вдохновляюсь всем происходящим вокруг и позволяю себе ошибаться. Ошибки – это точки роста и без них я бы не стала той, кем есть сейчас. Ожидания приводят к разочарованиям, стопорят. Поэтому я отвергаю ожидания и страх ошибок. Вера и правда – лучшие мои наряды", – говорится в подписи к ролику.

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Ранее мы писали, что Вера Брежнева воспроизвела в песне и муд-видео "Голос" грусть по родному человеку. 

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Теги:
одежда, стиль, музыка, ВИА Гра, Вера Брежнева, шоу-бизнес

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