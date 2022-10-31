Евровидение 2023: Украинцы могут сами выбрать жюри для Нацотбора

Чтобы выбрать кандидата, нужно проголосовать в "Дії".

Автор: Шапарь Анастасия

Евровидение-2023 должно было пройти в Украине.

В Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение 2023" изменили правила. В этом году украинцы смогут сами выбрать жюри для отбора кандидата от Украины.

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Как сообщается на официальной странице Нацотбора в Инстаграм, в "Дії" появился опрос, где можно проголосовать за кандидата, который может занять судейское кресло. Опрос продлится до 7 ноября.

"Теперь каждый украинец сможет выбирать кандидата, который займет судейское кресло на нацотборе на конкурс. Проголосуйте, чтобы выбрать справедливое жюри. Ведь судьи нацотбора вместе с украинцами будут определять, кто представит Украину на весь мир на "Евровидении-2023," - отмечается в сообщении.

На судейское кресло претендуют: Джамала, Дзидзьо, Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко, Константин Томильченко, Юлия Санина, Тарас Тополя и Валерий Харчишин.

После окончания голосования будут выбраны три кандидата, которые будут выбирать, кто из участников представит Украину на "Евровидении-2023".

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