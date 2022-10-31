Холостяк перевели на украинский: Главный герой ответил на критику озвучки

Проект снимали до полномасштабного вторжения, поэтому большинство участников говорят на русском языке.

Автор: Шапарь Анастасия

12 сезон романтического реалити "Холостяк" таки смог выйти на экран. Проект снимали до начала полномасштабной войны, поэтому в нем много присутствует русского языка. Спустя 8 месяцев "Холостяк" все же решили вернуть в эфир, однако с украинским дубляжом. Поклонники шоу его не оценили.

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Хейтеры отметили, что не могут его смотреть в такой озвучке, а также просят продюсеров показать в оригинале. В Инстаграме ответил на критику лично Холостяк - бизнесмен Алекс Топольский. Главный герой подчеркнул, что шоу всеукраинского масштаба должно быть на украинском языке в то время, пока Украина борется за свою незавимость против России, которая напала на страну.

"Я очень рад, что самое масштабное шоу нашей страны выходит на украинском языке! Сейчас мы все, как никогда, должны поддерживать свое государство и уважать родной язык. Да, выпуски записаны до всех этих ужасных событий. Но я уверен, что если бы съемки проходили сейчас, то каждый из участников "Холостяка" говорил бы именно на украинском! Поэтому считаю, что критика относительно озвучки – это совсем лишняя и неразумная трата энергии. Предлагаю вам отпустить весь негатив. Этого и так достаточно для всех нас. Просто окунитесь в атмосферу проекта, в приключения, романтику, чувства! Надеюсь, это поможет хоть чуть-чуть вернуть тепло в ваши сердца", – обратился Топольский.

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