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"Украина ничего не боится": Коля Серга прочитал мощный стих собственного авторства

Ведущий обратился к тем, кто любит вспоминать прошлое.

Автор: Шапарь Анастасия
"Украина ничего не боится": Коля Серга прочитал мощный стих собственного авторства
Коля Серга пополнил ряды ВСУ с начала вторжения.
instagram thekolya

Украинский ведущий и военнослужащий ВСУ Коля Серга прочитал мощное стихотворение собственного сочинения, в котором объяснил, в чем секрет украинской силы. В Инстаграме шоумен опубликовал видео, а в подписи поразмышлял о любителях повспоминать прошлое.

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Серга уверен, что любители прошлого боятся настоящего, так как не в силах его принять и суметь с ним справиться. Также артист считает и о мечтателях. По его словам, все те, кто постоянно говорит о будущем, также боятся настоящего и пытаются его перепрыгнуть. 

"Украина ничего не боится. Потому что Украина - это сейчас!" – отметил Коля.

На видео Серга стоит на постаменте, где когда-то стоял памятник Ленину. 

"Как печать на консерве прошлого. Сейчас его нет. Печать сорвана. Затхлый запах прошлого выветривается и заходит свежий ветер настоящего, который пахнет приятными нотками будущего", - подчеркнул шоумен.

Также ведущий прочитал четверостишье:

"Прийшов час струсити кайдани,
Визволяючи погляд рішуче,
І хай душа стане майданом
Для теперішнього, нового, квітучого!".

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Теги:
Коля Серга

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