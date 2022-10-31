"Украина ничего не боится": Коля Серга прочитал мощный стих собственного авторства

Ведущий обратился к тем, кто любит вспоминать прошлое.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий и военнослужащий ВСУ Коля Серга прочитал мощное стихотворение собственного сочинения, в котором объяснил, в чем секрет украинской силы. В Инстаграме шоумен опубликовал видео, а в подписи поразмышлял о любителях повспоминать прошлое.

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Серга уверен, что любители прошлого боятся настоящего, так как не в силах его принять и суметь с ним справиться. Также артист считает и о мечтателях. По его словам, все те, кто постоянно говорит о будущем, также боятся настоящего и пытаются его перепрыгнуть.

"Украина ничего не боится. Потому что Украина - это сейчас!" – отметил Коля.

На видео Серга стоит на постаменте, где когда-то стоял памятник Ленину.

"Как печать на консерве прошлого. Сейчас его нет. Печать сорвана. Затхлый запах прошлого выветривается и заходит свежий ветер настоящего, который пахнет приятными нотками будущего", - подчеркнул шоумен.

Также ведущий прочитал четверостишье:

"Прийшов час струсити кайдани,

Визволяючи погляд рішуче,

І хай душа стане майданом

Для теперішнього, нового, квітучого!".