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Автор песни Гарно так Cheev представил новый трек о боли от любви

Влад Чижиков выпустил песню под названием Мрієшся.

Автор: Дмитрий Сыч
Автор песни Гарно так Cheev представил новый трек о боли от любви
Певец заинтересовался украинской поп-сценой после встречи с украинцем-конкурентомв Беларуси
пресс-служба

Влад "Cheev" Чижиков – артист из Минска, имеющий в своем репертуаре песни на украинском и белорусском языках. Широкая публика узнала о нем в 2018 году, когда певец принял участие в белорусском Нацотборе на "Евровидении" (попал в финал, но уступил Alekseev'у).

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В 2018 году Cheev заинтересовался украинской поп-сценой. Этот интерес перерос в кавер-версии композиций Monatik'а, The Hardkiss, TAYANNA, MamaRika, Maruv и других. Так артист добрался и до "Голоса страны", где приглянулся Дмитрию Монатику и Дану Балану.

В 2019-м Чижиков начал знакомить слушателей со своими сольными украиноязычными песнями, а к концу 2021-го издал свой первый альбом Drama с прославленной песней "Гарно так".

Свежий трек "Мрієшся" автор считает логическим продолжением вышеупомянутого. Он сказал, что эта песня – об ощущении человека после расставания, когда новый этап в жизни еще не успел начаться, а призраки прошлого продолжают догонять.

"На создание трека "Мрієшся" меня вдохновила концепция фильма Кристофера Нолана "Начало", о разных уровнях сновидений, в которых находятся люди. Иногда даже в ночных кошмарах быть легче, чем в реальности. Но в конце концов "Мрієшся" – это песня о любви. Она передает палитру чувств, которые испытывает человек после разлуки, поставив точку в отношениях".

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Раньше мы писали о том, что Артем Пивоваров пополнил свой проект "Твої вірші, мої ноти" сотрудничеством с украинской репершей.

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Теги:
Украина, Евровидение, песня, Беларусь, Голос страны, нацотбор

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