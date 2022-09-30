Гросу представила пластилиновый клип на песню Лужок

Новый музыкальный ролик Алины Гросу лепили дети с помощью художника.

Алина Гросу представила свежий музыкальный ролик ко Дню усыновления. Экранизированный сингл называется "Лужок". Как отмечается в подписи к клипу на ютюб-канале певицы, это ее первое произведение "после незначительного вынужденного перерыва, связанного со здоровьем".

"30 сентября – День усыновления детей в Украине. Именно сегодня, когда многие дети остались без семьи не по их вине, нуждаются в попечении и опеке в такое сложное время для всех нас. В моем новом арт-видео показана история о том, как ребенок находит своих новых родителей, новую семью, несмотря на все сложности и препятствия", – сообщила виновница премьеры.

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Также исполнительница добавила, что видео полностью создано вручную из пластилина руками детей под руководством художника Вадима Болдурата.

"Мы использовали 3 килограмма испанского пластилина. Лепили 10 дней по 12-15 часов в сутки. Последние дни работали круглосуточно, но оно того стоит. Кстати, побороть усталость от долговременной работы нам помогало постоянное прослушивание песни. Она вдохновляет и поддерживает позитивный настрой, и мы это подчеркнули в видеоработе", – описал творческий процесс мастер.

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Ранее мы писали о том, что известная австралийская группа заказала клип в Украине.