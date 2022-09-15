alyona alyona и Jerry Heil представили клип на основе фильма с Сумской

Украинские исполнительницы обзавелись музыкальным роликом на песню Viter Viie.

Украинская реперша Алена Савраненко, она же – alyona alyona, подготовила альбом Dai Boh с Яной Шемаевой, известной как Jerry Heil. Теперь они представили клип на композицию из пластинки. Называется она Viter Viie.

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Весь музыкальный ролик – это нарезка из фильма "Тигроловы" 1994 года, снятого по одноименному роману Ивана Багряного. Главных действующих лиц в картине изобразили Ольга Сумская, Олег Савкин и Анатолий Мокренко.

Песня рассказывает о казаке, который в свои молодые годы уже возложил на себя бремя опыта.

"Наверное, сейчас пришло такое время, когда украинскую народную песню должны услышать везде – среди украинской и европейской молодежи. Услышав когда-то народные напевы из Буковины, их невозможно выбросить из головы. Они пробирают тебя и попадают в самое сердце", – говорится в подписи к клипу на видеохостинге.

alyona alyona и Jerry Heil все больше напоминают не отдельных исполнительниц, а постоянный дуэт. Дело в том, что они уже представили совместные композиции "Рідні мої" и "Чому?".

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Ранее мы писали о том, что Jerry Heil поработала в дуэте с Лесей Никитюк. Они выложили клип с песней на злободневную тему.