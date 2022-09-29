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Для 5 Seconds of Summer снят клип в Украине

Известная австралийская группа пожелала обзавестись музыкальным роликом от украинских производителей.

Автор: Дмитрий Сыч
Для 5 Seconds of Summer снят клип в Украине
Группа довольна сотрудничеством с украинцами
youtube 5SOS

Австралисйский коллектив 5 Seconds of Summer теперь имеет в своей клипографии экранизацию песни Bad Omens. Видеоряд для нее приготовлен в Киеве режиссерами Дэнни Митри и Аленой Щасной. По словам артистов, они гордятся сотрудничеством с украинцами.

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Клип представлен на ютюб-канале группы и собрал уже почти полмиллиона просмотров.

Когда проходили съемки, данных нет. Музыкальный ролик появился в сети 26 сентября. В произведении показана влюбленная пара, которая попала в автокатастрофу.

По понятным причинам, многие зарубежные звезды сейчас не спешат снимать клипы в Украине. До российского вторжения фиксировалось значительно больше желающих. К примеру, осенью 2021-го в Украине был снят музыкальный ролик Эда Ширана и Lil Baby на трек 2step.

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Ранее мы писали о том, что украинский уличный артист стал фаворитом судей на польском "Голосе".

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Теги:
клип, Украина, Австралия, группа

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