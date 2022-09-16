Как россияне срывают украинские концерты в Германии: рассказ Олега Скрипки

14 сентября у Воплей Видоплясова должен был состояться концерт в Гамбурге, но несколько дней организаторы отказываются проводить.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский музыкант, фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, что два дня, как в Гамбурге ему отказывают площадки в проведении концерта. В Инстаграме артист поведал, что всему виной россияне, и объяснил суть их схемы.

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Скрипка делится, что в ФРГ разгоняют новость, что в Украине живут "фашисты", а он сам - "глава фашистов".

"Я не думал, что в Германии так может происходить. Потому что контракт, законы и тому подобное — ничего не боятся, просто отменяют. Потом еще три площадки и одна украинская церковь сначала согласились, потом отказались. И вопрос: почему так происходит? Разгоняется прессой здесь, в Германии, и в Интернете, что украинцы фашисты, что Скрипка – это глава фашистов в Украине и они поют фашистские песни," - делится артист.

Также музыкант добавил, что концертная площадка была вынуждена отказаться от проведения из-за угроз россиян.

"Здесь есть такие фашистские местные организации, которые мы знаем, кем спонсируются, которые прикрываются ливанскими взглядами. И оказывается, что они здесь себе позволяют, во благо цивилизации, для мира и равенства приходить и крушить, разбивать витрины клубов, заведений… И власть, потому что это толерантно, предлагает не играть концерт, потому что могут прийти всех избить и растрощить. Друзья, это мне напоминает 90-е в Украине. По крайней мере, до войны такого не происходило," - сообщил Олег.

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Исходя из вышесказанного Скрипка сделал вывод, что власти могут только настойчиво посоветовать не проводить мероприятие.

"Власть говорит, не делайте концерт, потому что мы будем беспокоить этих местных фашистов, которые спонсируются из Кремля и они будут всех бить. И, оказывается, уже была разбита украинская церковь, которая не смогла нас принять, потому что они боятся, что они еще раз придут и снова разнесут. Здесь. В Гамбурге. У нас в полицию подается и полиция защищает. А они говорят, лучше не играйте концерт," - возмущено делится артист.

Однако, "ВВ" не сдаются и настойчиво разыскивают площадку, где смогли бы отыграть концерт.

Ранее мы писали, что Олег Скрипка призывает украинцев в Гамбурге встать на защиту украинской группы.