Концерты Олега Скрипки в Европе срывают русские: Так работают длинные руки Кремля

Выступления "Вопли Видоплясова" начали отменять в Германии.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский исполнитель, фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, как украинская музыка получила сопротивление в Германии. В Инстаграме артиста появилось видеообращение, в котором он рассказал, как россияне прикладывают все усилия, чтобы украинская группа не выступала в ФРГ.

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Скрипка привел в пример Гамбург, в котором они должны были сыграть в клубе. У них был договор, но сейчас выступить группа не может.

"Украинская музыка неожиданным образом начала получать сопротивление "тайных сил" в Германии. И начинают отменяться наши концерты под эгидой, что украинцы это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы понимаем откуда ноги растут и, к сожалению, здесь немцы вроде становятся на сторону украинцев, но клубы не соблюдают контракты и мы не можем попасть в эти клубы," - рассказал музыкант.

Сейчас "ВВ" занимаются договоренностями с другой площадкой для концерта. Также артист попросил украинцев, которые в Германии, поддержать их группу.

"Я хочу к вам обратиться, дорогие, кто приобрел билетики, кто еще не приобрел, поддерживайте нас! Мы сообщим, где мы будем выступать в Гамбурге. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля. Но мы все равно сделаем концерт и следите за событиями, как они будут развиваться," - призвал Скрипка.

Ранее мы писали, что в Украину вернулся Потап. Музыкант рассказал, чем занимался в Европе, о параличе лица и хейте за свое местонахождение.