Kalush Orchestra ищет новых вокалистов: детали

Группа выступила с неожиданным заявлением, что ищет новых людей в команду.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская группа, победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra объявили масштабный конкурс, заявив, что ищут новых вокалистов. Новыми участниками объединения могут стать как девушки, так и парни.

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Известно, что Kalush Orchestra выберут 10 людей, которые и пополнят их команду.

"Если у тебя есть крутой тембр голоса и все обычно говорят, что ты будущий "суперстар", то тебе к нам. Актуально и для ребят, и для девушек! Тех, кого мы выберем, присоединим к нашей команде и поможем с вашим творчеством. И не только… Одним словом, будет интересно," - объявили музыканты.

Что нужно сделать для участия:

Записать аудио, на котором поете (можно на диктофон или кавер)

Отправить демо-версию в Телеграме.

Можно поучаствовать до 10:00 29 августа.

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