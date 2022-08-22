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Kalush Orchestra ищет новых вокалистов: детали

Группа выступила с неожиданным заявлением, что ищет новых людей в команду.

Автор: Шапарь Анастасия
Kalush Orchestra ищет новых вокалистов: детали
Kalush Orchestra выиграли "Евровидение-2022".
focus.ua

Украинская группа, победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra объявили масштабный конкурс, заявив, что ищут новых вокалистов. Новыми участниками объединения могут стать как девушки, так и парни. 

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Известно, что Kalush Orchestra выберут 10 людей, которые и пополнят их команду. 

"Если у тебя есть крутой тембр голоса и все обычно говорят, что ты будущий "суперстар", то тебе к нам. Актуально и для ребят, и для девушек! Тех, кого мы выберем, присоединим к нашей команде и поможем с вашим творчеством. И не только… Одним словом, будет интересно," - объявили музыканты.

Что нужно сделать для участия:

  • Записать аудио, на котором поете (можно на диктофон или кавер)
  • Отправить демо-версию в Телеграме.

Можно поучаствовать до 10:00 29 августа.

Ранее мы писали, что Оля Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе. Когда певица получила первую популярность, то выступала именно в этом головном уборе.

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Теги:
конкурс, Kalush

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