Брежнева предстала в обнаженном виде в новом клипе "Тихо"

Сюжет "космического" клипа певица придумала вместе с мужем Константином Меладзе.

Автор: Шапарь Анастасия

Певица Вера Брежнева презентовала клип на песню "тихо" из нового альбома "V. ". Видеоработа появилась на YouTube-канале продюсерского центра Meladze Music. По сюжету Вера прямо из постели отправляется на необитаемую планету.

Читай также: "Люблю ВИА гру": Вера Брежнева повторила образы из 2000-х

В клипе Вера показалась в обнаженном виде, так как она только встала с кровати. Потом она сразу же предстает в скафандре космонавта. Однако он полностью ее обтягивает и выглядит на фигуре звезды очень впечатляюще.

Как сообщает съемочная команда, для подлинного воссоздания космической реальности на площадку привезли тонны песка и гравия. Также художниками был создан шлюз космического корабля. За качественную и правдоподобную картинку отвечала CGI-графика.

Читай также: Вера Брежнева рассказала о бедности и семейной жизни с Меладзе

На съемки ушло 25 часов, под конец Брежневой даже стало плохо.

"Это был примерно 20-й час съемочного процесса, дубль за дублем мы добивались эффекта левитации в открытом пространстве, когда я почувствовала, что земля уходит из под ног, но уже в общепринятом значении этих слов. Спасибо команде, которая сразу среагировала, и дала мне какое-то время, чтобы отойти, а затем вернуться в кадр и снять идеально, как мы планировали," - поделилась за кадром Вера.

Режиссер клипа - Сергей Солодкий, авторство сюжета принадлежит Вере Брежневой и ее мужу, продюсеру Константину Меладзе. Идея работы заключается в том, что лирический герой остается в полном одиночестве со своими мыслями и волшебством. Однако может ли героиня забыть все чувства, которые остались на Земле?

Читай также: Брежнева переехала от Меладзе в Киев

Поклонники с восторгом восприняли новую видеоработу певицы: "Красивая песня! С нотками грусти и мелодией ожидания. Память - то что остается надолго. Вера прекрасна, авторы молодцы", "Клип отличный, спецэффекты на уровне Аватара", "Шикарная песня, красивая Верочка, голос и хоть фигуру изящную подчеркнули в этом фантастическом клипе", "Именно чего-то такого и не хватало, конечно красота внешняя необходима, но душевная важнее", "Песня может быть саундтреком к новой части фильма "Дюна".

Ранее мы писали, что Брежнева мило поздравила свою младшую дочь Сару с 12-летием. Певица поделилась архивными снимками и видео дочери в разном возрасте.