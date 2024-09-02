«Граф Монте-Кристо»: факты о главной романтической саге осени и лучшей экранизации великого романа

Александр Дюма и его великие романы – самые экранизированные произведения в истории человечества.

Автор: Кива Александр

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Но в последние десятилетия новые версии экранных похождений великого романиста становились хуже из года в год и приносили лишь разочарование.

Изменилось все весной 2024 года, когда на Международном Каннском фестивале выпустили новую версию главного романа Дюма – «Графа Монте-Кристо».

Новая экранизация большого романа получила зрительскую овацию, а после – стала главным хитом украинского и европейского проката. Главное о романтической саге – в этом материале.

«Граф Монте-Кристо» 2024 года: стоит ли смотреть?

Лента предлагает нам новое видение истории молодого и амбициозного Эдмона Дантеса, который становится жертвой заговора друзей. Получив несправедливый приговор коррумпированного суда, он был отправлен на пожизненное заключение в самую суровую тюрьму Европы за преступление, которого не совершал. Но спустя годы несокрушимый Эдмон совершает дерзкий побег, получает бесчисленные сокровища и возвращается в свободную жизнь. Впереди его врагов ждет страшное возмездие, а самого Дантеса – путь к любви и пониманию своего места в этом жестоком мире.

Впервые в истории: Дантес говорит о Дантесе

Впервые за всю историю воплощения великого романа на экранах свой голос главному герою – Эдмону Дантесу, подарил другой Дантес – Владимир. Украинский певец и блогер воплотил в жизнь давнюю мечту и озвучил одного из своих любимых героев юности.

«В школьном возрасте, когда я читал «Графа Монте-Кристо» на уроках зарубежной литературы, нам говорили, что это история о любви. Перечитав книгу уже во взрослом возрасте, стало ясно, что это настоящий триллер. Это история человека, чьи глаза омрачены желанием мести. Дантес – негодяй, которому симпатизируют в кадре, он неприкосновенный, этим и привлекает. Думаю, Пьер Нине отлично передает этот образ. Моя задача – сохранить его в украинском дубляже», – рассказал артист.

«Мерседес» – Наталья Денесенко – находка для картины

Главную героиню Мерседес – любовь Дантеса всей жизни – сыграла другая суперзвезда – актриса и телеведущая Наталка Денисенко.

Интересные факты о главном фильме осени

Эта экранизация адресована поклонникам исторических драм, приключенческих триллеров и всем тем, кого очаровывают истории о мести. Матье Делапорт и Александр Де Ла Пательер (режиссеры. – Прим. ред.) обещают, что версия останется верна духу Александра Дюма, но при этом привнесет в нее современность, которая может понравиться новому поколению.

Классика, которая актуальнее всего

Классика французской литературы, культовая история, пропитавшая культуру на протяжении двух веков... И это был самый сложный вызов для создателей, которые в свою очередь хотели перенести на экран вечный роман Александра Дюма. И надо отдать должное: задача оказалась успешной не только для режиссеров, но и для актеров и съемочной группы.

Это самое красивое и масштабное кино, которое вы видели

Фильм – это командная работа, где каждый играет свою роль. В фильме «Граф Монте-Кристо» работа каждого поражает воображение. Освещение, фотографии, декорации, сценарий, музыка... Каждый элемент вносит свой вклад в наше погружение, в чувства, которые вызывает история.

В каждом герое вы увидите себя

С первых секунд фильма и до последней сцены каждый кадр скрывает множество деталей, раскрывающих чувства и сокровенные мысли героев. Именно в штормовом море впервые появляется Эдмон Дантес, сражающийся со стихией, более могущественной, чем он сам, и самоотверженно борется за спасение жизни незнакомца. Граф Монте-Кристо принимает своих врагов в богато украшенном особняке, в котором много темных углов и потаемных комнат, притворяясь их другом, чтобы потом привести их к гибели.

В течение всего рассказа фильм фокусируется на психологии персонажей, их тайных замыслах, достоинствах и недостатках, надеждах и страхах.

Лучшая актерская игра в европейском кино

Эдмон Дантес, которого играет Пьер Нине, – звезда фильма. Французский актер демонстрирует исключительное мастерство, тонко и разумно показывая безумие и отчаяние, которые постепенно овладевают Дантесом. Благодаря физическим трансформациям и идеально выверенной игре Пьеру Нине удается сделать этого персонажа, который часто повторяется, в то же время логически развивая его на протяжении всей истории.

«Граф Монте-Кристо» – в прокате с 5 сентября!