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Где Татьяна Песик находит силы на творчество

Комикесса Татьяна Песик, принявшая участие в шоу Нового канала «Хто зверху?», рассказала afisha.bigmir.net, как ей удается включаться в съемки, несмотря на истощение.

Автор: Кива Александр
Где Татьяна Песик находит силы на творчество
Татьяна Песик
пресс-служба

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Великая война изменила наши приоритеты, мышление и даже то, как мы воспринимаем развлечения. В темное время кажется, что создавать или потреблять развлекательный контент неуместно. Но правда в том, что сейчас как никогда нужен лучик света. И именно юмор, музыка, фильмы или развлекательные проекты могут стать целебными.

Комикесса Татьяна Песик откровенно призналась сайту afisha.bigmir.net: до полномасштабного вторжения даже не могла бы подумать, что у нее когда-нибудь иссякнет энергия. За кулисами шоу «Хто зверху?», которое выходит каждый четверг в 20:00 на Новом канале, резидент «VIP Тернополь» поделилась собственными способами борьбы со стрессом. 

– Постоянная работа, съемки и волонтерство немного измотали меня. Поэтому очень часто бывает, что у меня безрадостное настроение и возникают плохие мысли. А негатив, злость, обида забирают энергию, – говорит Татьяна Песик. – Однако я четко понимаю, что может стать легче, только когда завершится война. Поэтому принимаю это состояние и стараюсь хотя бы немного радовать себя, чтобы окончательно не сойти с ума.

Таня имеет несколько лайфхаков, как наполниться энергией:

– Стараюсь найти радость в медитациях, дыхательных практиках, чтении познавательных книг, слушании музыки и молитве, – делится Татьяна.

Включайте Новый канал каждый четверг в 20:00 и смотрите шоу «Хто зверху?»

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Теги:
эксклюзив, Татьяна Песик

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