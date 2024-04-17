Лучшие фильмы, разоблачающие коррупцию

Битва кинематографа против коррупции - лучшие фильмы

Автор: Кива Александр

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Топ фильмов о коррупции, которые стоит посмотреть

Криминальный триллер «Сикарио», 2015. Режиссер – Дени Вильнев

Коррупция появилась, вероятно, с начала существования человечества. Сегодня даже в самых развитых странах полностью не побороли это явление. В Украине это одна из самых больших проблем, хотя в последнее время мы видим больше громких раскрытий. Однако работы очень много – как в нашей стране, так и в мире. Кино часто используется как инструмент для поднятия этой темы в обществе. Уже снято много интересных фильмов, говорящих об этом. В украинском кинематографе можно отметить ленту Кристины Тинькевич «Как там Катя?», которая получила многочисленные награды на международных кинофестивалях. Среди представителей картин о коррупции можно найти примеры не только ярко раскрывающие тему, но и расширяющие границы жанров, подавая пример своим преемникам.

Фильм рассказывает о том, как агент ФБР Кейт Мейсер (Эмили Блант) присоединяется к оперативной группе под руководством офицера ЦРУ Мэтта Грейвера (Джош Бролин) и таинственного Алехандро Гиллика (Бенисио дель Торо), чтобы уничтожить мексиканского наркобарона. По мере того как команда углубляется в жестокий мир торговли наркотиками, Кейт обнаруживает, что миссия не такая, как кажется, с размытыми моральными границами и личной жаждой мести некоторых членов. Женщина сталкивается со строгими реалиями беззакония и коррупции на границе.

Во время съемок Эмили Блант отравилась, и ей понадобилось внутривенные инъекции между дублями, чтобы выдержать свои сцены. В фильме герой Бенисио дель Торо в основном молчит, хотя поначалу это планировалось иначе. В процессе его реплики сократились на 90%, чтобы персонаж больше соответствовал своему характеру. Для сцены пересечения границы была построена полномасштабная копия пограничного перехода Хуарес, ведь съемка в реальном месте предполагала перекрытие дороги на несколько дней, что было бы маловероятным. Ленту хорошо восприняли критики и зрители. Среди других наград фильм получил три номинации на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу, оригинальную музыку и звуковой монтаж. Перед релизом мэр города Сьюдад, где происходит действие «Сикарио», призвал граждан бойкотировать фильм, считая, что он представляет фальшивый и негативный образ города.

Криминальный триллер «Трафик», 2000. Режиссер – Стивен Содерберг

Лента поделена на три части, каждая из которых связана со сбытом наркотиков. В первом сегменте Роберт Уэйкфилд (Майкл Дуглас), судья в Огайо, ставший главой Управления по борьбе с наркотиками, не замечает причастности своей дочери к наркотикам. Далее Хелена Аяла (Кэтрин Зета-Джонс), жена наркобарона, отчаянно пытается добиться освобождения своего мужа. Наконец, рассказ переходит к Хавьеру Родригесу (Бенисио дель Торо), мексиканскому полицейскому, ведущему одинокую битву с грозными мексиканскими картелями.

В фильме также снялись реальные политики, один из которых, Гарри Рейд, попросил записать его сцену импровизированно, а не со сценарными репликами. Гаррисон Форд рассматривался на роль Роберта Уэйкфилда, однако позже отказался, несмотря на внесенные изменения в роль, которые в свою очередь понравились Майклу Дугласу, и он вернулся к роли. Для сохранения атмосферы мексиканские персонажи в основном говорят на испанском. Режиссеру и Бенисио дель Торо пришлось настаивать на субтитровании на английском, а не озвучивании. Примечательно, что Бенисио стал одним из пяти на то время актеров, получивших «Оскар» за роль, исполненную преимущественно на иностранном языке. Кэтрин Зета-Джонс была беременна во время съемок, поэтому ее роль переписали под это обстоятельство, хотя в оригинале она уже была матерью двух детей.

Боевик, триллер «Джон Уик», 2014. Режиссеры – Дэвид Литч и Чад Стахелски

Убийца на пенсии возвращается в мир преступности, когда группа российских гангстеров угоняет его автомобиль и убивает любимую собаку – единственное живое напоминание об умершей жене. Джон Уик (Киану Ривз) передвигается по сети предательства и насилия, следя за ответственными за его страдания, в конце концов столкнувшись со своим прошлым и принимая судьбу как смертоносную силу, с которой нужно считаться.

Сценарист фильма Дерек Колстад назвал главного персонажа в честь своего деда Джона Уика. Он боялся, что дедушка не воспримет это как комплимент, однако ему это очень понравилось. Сначала фильм назывался «Презрение», но Киану Ривз так часто называл фильм именем персонажа, что в Lionsgate решили, что не стоит терять так много бесплатной рекламы. Режиссерами фильма стали каскадеры, работавшие с Кианом над «Матрицей». Именно актер привел их в проект. Возраст Джона по сценарию был 75 лет, однако Ривз сказал, что сыграет его 35-летним. За кадром осталось хобби Уика – реставрирование старых кожаных книг. Кассовые сборы каждого продолжения «Джона Уика» вдвое превосходят своего предшественника, кроме последнего – третья часть собрала 327,7 млн долларов, а четвертая – 440,1 млн долларов.

Боевик, триллер «Джек Ричер», 2023. Режиссер – Кристофер МакКуорри

Бывший военный следователь Джек Ричер (Том Круз) попадает в сложное дело, когда бывший армейский снайпер обвиняется в массовой стрельбе. Когда Ричер погружается в дело, он обнаруживает несоответствия и сеть обмана вокруг подлинных мотивов преступления. С помощью союзников и особых навыков расследования Ричер планирует раскрыть зловещий сговор, попутно противостоя собственному моральному кодексу.

Фильм является экранизацией романа Ли Чайлда «Выстрел». Поклонники были не в восторге от выбора Круза на главную роль, ведь его персонаж по книге был высоким, неповоротливым мужчиной, однако пугал уже своим могучим видом. На роль пробовался Дуэйн Джонсон, который по описанию внешности больше подходил к книжному персонажу. Однако работа досталась Тому, прибавившему многое от себя, оставив психологические характеристики Джека. Автор первоисточника сначала выступил в защиту Круза, однако через два года после второй части признал, что размер Ричера является важной составляющей его личности, и выразил свои надежды на перезапуск истории на стриминговых сервисах. Кстати, у Ли Чайлда было камео в ленте – он сыграл полицейского, который возвращает Джеку Ричеру его личные вещи, когда тот покидает тюрьму.

Боевик, триллер «Манкимен», 2024. Режиссер – Дев Пател

Фильм рассказывает о стремлении главного героя отомстить коррумпированным лидерам, убившим его мать и продолжающим систематически жертвовать бедными и бесправными. Малыш (Дев Пател) живет в подпольном бойцовском клубе, где ночь за ночью в маске гориллы сражается с другими участниками за деньги. После многих лет сдерживаемой ярости он находит способ проникнуть в анклав зловещей элиты города и осуществить кровавую месть.

Это дебютная режиссерская работа Дева Патела, который сыграл главную роль и выступил как сценарист и продюсер. Он работал над сценарием 12 лет, вдохновляясь южнокорейскими фильмами и мифом о Ханумане – индуистском божестве в виде обезьяны. Сначала лента должна была выйти на Netflix, однако сервис чуть было не отменил релиз из-за чрезмерной жестокости. Картину спас продюсер Джордан Пил, убедивший Universal Pictures выкупить фильм и выпустить его в кинотеатрах. В кадре проходит много боев, где Пател показал свои умения в боевых искусствах – актер с детства занимается таэквондо и имеет черный пояс в этом виде боев.

«Эта история очень близка моему сердцу. Она берет один из древнейших индийских мифов и придает ему современный оттенок, поэтому, надеюсь, это интернационализирует этот рассказ и создаст совершенно новый эпос о супергероях, что-то совершенно оригинальное. Она вибрирует энергией, душой, сердцем и безумным действием», – поделился мыслями режиссер.

Увидеть эту безумную борьбу с напряженным сюжетом, насыщенную искусными боями, можно уже 18 апреля.