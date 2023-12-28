«Счастливый случай» и другие фильмы великого Вуди Аллена, которые обязательны для просмотра

Afisha.bigmir.net выбрала лучшие фильмы великого Вуди Аллена, которые обязательны для просмотра

Автор: Кива Александр

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В это трудно поверить, но Вуди Аллен успел снять 50 (!) полнометражных лент. Живой классик кино стал синонимом качества и элитарности. Его образ сам по себе стал торговой маркой, а творческие приемы – частью культурной парадигмы современного человека.

У Аллена есть все возможные кинонаграды и признание критиков и зрителей, которые не отвернулись от него даже в худшие времена. Но все имеет свой конец, в том числе и карьера великого Вуди… Покидает мир кино великий художник на высокой ноте. Его последняя картина «Счастливый случай» была представлена на последнем Венецианском кинофестивале и произвела фурор. Зрители устроили режиссеру, автору сценария и продюсеру овацию, а критики назвали ленту лучшей в творчестве Аллена за последнее десятилетие.

За шесть десятилетий творчества Аллен создал много шедевров и просто хороших картин. Конечно, все пересмотреть обычному зрителю невозможно, но можно ознакомиться с его главными лентами, которые внесли вклад в мировой кинематограф. В этой статье мы попытаемся сделать гайд по творчеству гения и собрать 5 его главных фильмов, признанных шедеврами.

«Энни Холл» (1977 год)

Настоящая «визитка» Вуди Аллена, которая обязательна для просмотра не только киноманам, но и обычным людям. Признанный шедевр, за который режиссер, актер, автор сценария и продюсер получил все престижные премии мира. Лента стала частью западной культуры и по-прежнему влияет на мир кино, телевидения и моды.

Дайан Китон – тогдашняя муза Аллена, сыгравшая главную роль в ленте, – в мгновение ока стала суперзвездой и модной иконой. Ее образы из фильма до сих пор цитируются на подиуме и на фотосессиях. «Энни Холл» стала трамплином и для Вуди-актера, чей образ и фирменный стиль также приобрел хрестоматийность.

Лента стала эталоном интеллектуального кино и получила много цитат в следующих фильмах – как самого Аллена, так и других авторов. Картина была настолько успешной, что в последующие десятилетия Вуди пытался отойти от ее наследия и переизобрести новый авторский стиль – и у него получилось!

«Матч Пойнт» (2005 год)

Лента возвращения Вуди Аллена на мировые экраны. До этого фильма его уже списали со счетов. Никто из зрителей, тем более критиков, не ожидал от него сенсации. Он был в статусе живого классика, который уже не в состоянии сделать что-нибудь актуальное, но Вуди сумел сломать этот тренд.

Создать хит ему помогла молодая суперзвезда Скарлетт Йоханссон, активно закреплявшаяся в Голливуде в новом статусе и готовая пойти на все, чтобы сотрудничать с маэстро. Именно Скарлетт мотивировала молодых зрителей пойти в кино на понравившуюся многим картину старого режиссера. После «Матч Пойнта» новый зритель открыл для себя Аллена и начал смотреть как новые его ленты, так и уже признанные классикой.

«Матч Пойнт» стал кассовым хитом, хотя его сюжет является переосмыслением «Американской трагедии» писателя Теодора Драйзера. Настоящим украшением ленты кроме Скарлетт Йоханссон стал Джонатан Риз-Майерс, который в те годы был молодым секс-символом.

«Вики Кристина Барселона» (2008 год)

Любовная ода Испании от великого режиссера собрала лучших актеров – Хавьера Бардема, Пенелопу Крус и Скарлетт Йоханссон.

Лента рассказывает о двух американских девушках – Вики (Ребекка Голл) и Кристине (Скарлетт Йоганссон), отправляющихся на отдых в Барселону. В новом городе они попадают в запутанную романтическую ситуацию с испанским художником (Хавьер Бардем) и его бывшей супругой (Пенелопа Крус). Художник сразу же сообщает им о том, что ему одинаково понравились обе девушки и что с каждой из них он не прочь переспать. Вики поражает подобная ситуация, но еще больше то, что Кристина согласилась провести с ней выходные. За эти выходные Вики несколько раз меняла свое отношение к художнику: раздражение, страсть, ненависть, боль…

Через некоторое время Кристина переезжает к художнику, но здесь в их идиллию вторгается его бывшая жена, с чего и начинается все самое интересное.

В ленте мы видим то, что принято называть настоящей любовью и страстью. Также великий режиссер раскрывает темы, связанные с искусством и ценой, которую платят настоящие художники за возможность творить.

Фильм – настоящий бенефис Пенелопы Крус, которая сыграла роль второго плана и просто украла все внимание у звезд ленты, впоследствии получив «Оскар» за свою работу.

«Полночь в Париже» (2011 год)

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Шедевр позднего творчества Вуди Аллена. Именно с этой картины в фильмографии Аллена начался «франкофонский» период. Фильм рассказывает о богатых американских туристах в Париже, которым даже не дано понять, что именно происходило в этом городе и кто именно здесь жил и творил.

Главный герой фильма в исполнении Оуэна Уилсона случайно попадает в пространственный портал, который перенес его в Париж периода «бурных 20-х». Там главный герой знакомится с великими людьми, которые жили и творили в этом городе в одно и то же время. Мы можем увидеть образы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (Том Хиддлстон) – автора романа «Великий Гэтсби», познакомимся с молодым Эрнестом Хемэнгуем (Кори Стол), Сальвадором Дали (Эдриан Броди) и Гертрудой Стайн (Кэти Бейтс). Компанию этим звездам также составляют Леа Сейду, Марион Котияр и Рэйчел Макадамс.

Лента собрала более 150 миллионов долларов, стала самой кассовой в карьере Аллена и получила множество наград, в частности «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

«Счастливый случай» (2023 год)

Последний (по словам маэстро) фильм Вуди Аллена полностью снят на французском языке в Париже и его пригородах. Пятидесятая по счету лента была презентована еще в сентябре 2023 года на Международном Венецианском кинофестивале, где произвела фурор. Лента была признана лучшей в творчестве мастера за последнее десятилетие; сочетает лучшее в его творчестве – сатиру, юмор, некоторый цинизм; дарит нам неожиданный симбиоз жанров – триллера, комедии, детектива и романтики.

Фильм рассказывает о Фанни (Лу де Лааж) – красивой молодой парижанке, у которой, казалось бы, есть все: прекрасная работа в престижном аукционном доме, богатый муж Жан (Мельвиль Пупо), заботливая мама (Валери Лемерсье). Но пресыщенный буржуазный мир между престижной огромной парижской квартирой и загородным домом сильно контрастирует с мятежной юностью Фанни.

Однажды утром по дороге на работу она сталкивается со школьным знакомым Аланом (Нильс Шнайдер), который сразу сообщает девушке, что сходит с ума от нее. Их новая дружба быстро перерастает в роман, а муж начинает подозревать нехорошее. Ведь у ревнивца множество секретов в шкафу, которые «помогут» ему разобраться, что делать с нерадивыми любовниками. Вмешаться в его «зловещий» план может только любящая теща – ну и, конечно же, Госпожа Удача!

Сам Аллен, не любящий публичные выступления, так рассказывает о своем последнем фильме: «Coup de Chance» – это история романтики, страсти и насилия, действие которой происходит в современном Париже. Снятая в городе и немного в сельской местности, она развивается вокруг романа двух молодых людей, старых друзей. В нем снимаются очень одаренные французские актеры и актрисы, все снято на французском языке и выглядит очень красиво в объективе великого кинематографиста Витторио Стораро. Остальное оставлю, чтобы удивить».

Последний фильм великого Вуди Аллена выходит в прокат уже 28 декабря.