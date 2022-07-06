Кейт Бланшетт создала документальный фильм о Харькове в войну

В киноленте можно увидеть рассказы спасателей и пострадавших от российской агрессии харьковчан.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудская актриса Кейт Бланшетт вместе с бывшим редактором Channel 4 News Беном де Пиром и режиссером Эдвардом Уоттсом создали документальное кино о Харькове во время полномасштабной войны. Документальная лента "Ukraine: Life Under Attack: Dispatches" состоит из рассказов мирных жителей и спасателей, которые приняли на себя удар российской агрессии.

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Также в фильме показаны кадры разрушенной инфраструктуры, пожара на рынке "Барабашово", дети в укрытиях.

Увидеть фильм можно на фан-странице актрисы.

Ранее мы писали, что группа Kozak System выпустила песню "Мольфар". Песня зародилась еще в 2014 году, когда артисты выступали для военных в Донецкой и Луганской областях.