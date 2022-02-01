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Энканто мог закончиться смешной сценой – вырезанное видео

Автор мультфильма объяснил, почему не закончил свое творение кадрами после титров.

Автор: Дмитрий Сыч
Энканто мог закончиться смешной сценой – вырезанное видео
Героиней сцены после титров могла стать капибара
instagram encantomovie

Джаред Буш, один из главных создателей диснеевской новинки "Энканто: Мир магии", поделился подробностями создания картины. Оказалось, что мультипликационная история могла закончиться забавной сценой после титров. Эту самую сцену Джаред выставил у себя в Твиттере. А еще раскрыл причину отказа от видеофрагмента.

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По словам Буша, команда создателей анимационной картины собиралась завершить свое детище веселой нотой. Однако в итоге было решено что радостное воссоединение семьи – наилучшее, что может быть в финале.

Момент, который не попал в анимацию, показывает капибару. Та собиралась помочиться на стену живого дома Касита. Однако обитель резко опускает ливнесток и выливает на животное воду – испуганная капибара убегает.  

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Ранее мы писали о том, что ведущая Регина Тодоренко представила видеоменю своего 3-летнего сына. Вторая половина Влада Топалова позволяет потомку смотреть анимационные ленты, которые перед киносеансами прошли родительскую проверку.

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Теги:
мультфильм, Disney, прикол

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