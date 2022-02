Энканто мог закончиться смешной сценой – вырезанное видео

Джаред Буш, один из главных создателей диснеевской новинки "Энканто: Мир магии", поделился подробностями создания картины. Оказалось, что мультипликационная история могла закончиться забавной сценой после титров. Эту самую сцену Джаред выставил у себя в Твиттере. А еще раскрыл причину отказа от видеофрагмента.

Читай также: Лучшие мультфильмы 2021 года, с которыми стоит ознакомиться

По словам Буша, команда создателей анимационной картины собиралась завершить свое детище веселой нотой. Однако в итоге было решено что радостное воссоединение семьи – наилучшее, что может быть в финале.

Момент, который не попал в анимацию, показывает капибару. Та собиралась помочиться на стену живого дома Касита. Однако обитель резко опускает ливнесток и выливает на животное воду – испуганная капибара убегает.

We considered an after credit joke to end the movie, but ultimately felt going out on the emotion and joy of the family coming back together was the way to go... but the hilarious @darrinbutters animated it!! So here you go! THANK YOU EVERYONE FOR WATCHING WITH US!! #ENCANTO pic.twitter.com/XUMn6IfgeF