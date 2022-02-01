Тодоренко поведала о цензуре мультфильмов для своего с Топаловым сына

Регина Тодоренко показывает 3-летнему потомку советские анимационные ленты и познавательные ролики.

Тодоренко скрупулезно относится к тому, что смотрит ее ребенок

Бывшая ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко тщательно подбирает то, что смотрит на экранах ее 3-летний сын Михаил, которого пара часто называет Майклом. По словам узнаваемой женщины, когда у ребенка зависимость от гаджетов и мультфильмов, родители грустят.

"Я тоже грустила, когда увидела Майкла в истерике после завершения "Короля Льва" . Я поняла, что мои прекрасные намерения показать ребенку что-то новое увенчались перенапряжением нервной системы сына".

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Тодоренко продолжила, что сама "дико любит" анимационные произведения. Однако пришлось "пойти на жесткие меры с самой собой". Родители проверяют мультфильмы, которые потом смотрят всей семьей по выходным или в дороге.

Сын, написала Тодоренко, проявил интерес к мультипликации еще в 2-2,5 года. В длинном списке видео, которые прошли проверку ведущей и певцом, оказались всяческие классические произведения. В частности:

"Пер Гюнт" Грига

"Щелкунчик" Чайковского

"Карнавал животных" Камиля Сен-Санса

концерты Шопена, Штрауса, Грига, Чайковского, Прокофьева, Равеля, Брамса и других композиторов

Также Тодоренко и Топалов позволяют своему ребенку смотреть образовательные программы, передачи о животных и технике.

instagram reginatodorenko

"Внимание! Прежде, чем дать доступ ребенку, этот контент я просматриваю на наличие брани и т. д.", – уточнила Регина.

Ведущая продолжила список на изображениях в инстаграм-карусели, где заодно и черно-белые снимки с Михаилом выставила. Узнаваемая мать "кормит" ребенка, к примеру, следующими произведениями советской мультипликации:

"Бременские музыканты"

"Карлсон"

"Кот Леопольд"

instagram reginatodorenko

instagram reginatodorenko

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Еще первенец Тодоренко смотрит и американские мультфильмы. Но некоторые из них – только с присутствием родителей. В их числе – "Бэмби", поскольку в этой анимации "есть травматические эпизоды, которые необходимо объяснять".

Ранее мы писали о лучших мультфильмах к зимним праздникам. Их и не на праздники хорошо посмотреть. Среди этих анимационных лент есть и любимцы семьи Топаловых-Тодоренко.