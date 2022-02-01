Тодоренко поведала о цензуре мультфильмов для своего с Топаловым сына
Регина Тодоренко показывает 3-летнему потомку советские анимационные ленты и познавательные ролики.
Бывшая ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко тщательно подбирает то, что смотрит на экранах ее 3-летний сын Михаил, которого пара часто называет Майклом. По словам узнаваемой женщины, когда у ребенка зависимость от гаджетов и мультфильмов, родители грустят.
"Я тоже грустила, когда увидела Майкла в истерике после завершения "Короля Льва" . Я поняла, что мои прекрасные намерения показать ребенку что-то новое увенчались перенапряжением нервной системы сына".
Читай также: Пиноккио от Гильермо дель Торо – вышел тизер мультфильма
Тодоренко продолжила, что сама "дико любит" анимационные произведения. Однако пришлось "пойти на жесткие меры с самой собой". Родители проверяют мультфильмы, которые потом смотрят всей семьей по выходным или в дороге.
Сын, написала Тодоренко, проявил интерес к мультипликации еще в 2-2,5 года. В длинном списке видео, которые прошли проверку ведущей и певцом, оказались всяческие классические произведения. В частности:
- "Пер Гюнт" Грига
- "Щелкунчик" Чайковского
- "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса
- концерты Шопена, Штрауса, Грига, Чайковского, Прокофьева, Равеля, Брамса и других композиторов
Также Тодоренко и Топалов позволяют своему ребенку смотреть образовательные программы, передачи о животных и технике.
"Внимание! Прежде, чем дать доступ ребенку, этот контент я просматриваю на наличие брани и т. д.", – уточнила Регина.
Ведущая продолжила список на изображениях в инстаграм-карусели, где заодно и черно-белые снимки с Михаилом выставила. Узнаваемая мать "кормит" ребенка, к примеру, следующими произведениями советской мультипликации:
- "Бременские музыканты"
- "Карлсон"
- "Кот Леопольд"
Читай также: "Ледниковый период: Приключения Бака": Представлен трейлер мультфильма
Еще первенец Тодоренко смотрит и американские мультфильмы. Но некоторые из них – только с присутствием родителей. В их числе – "Бэмби", поскольку в этой анимации "есть травматические эпизоды, которые необходимо объяснять".
Ранее мы писали о лучших мультфильмах к зимним праздникам. Их и не на праздники хорошо посмотреть. Среди этих анимационных лент есть и любимцы семьи Топаловых-Тодоренко.