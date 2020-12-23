Питер Джексон представил фрагмент нового фильма о The Beatles

Документальная лента получила название "The Beatles: Вернись/The Beatles: Get Back".

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59-летний новозеландский режиссер Питер Джексон, подаривший миру "Властелина колец", "Милые кости" и "Хоббита", готовит картину о легендарной ливерпульской четверке. В театральном прокате Великобритании она появится лишь летом 2021-го, но производитель фильма отметил, что пока решил поделиться монтажом. Мол, дабы подбодрить зрителей на Рождество.

"Мы желали подарить фэнам The Beatles во всем мире праздничное настроение", – рассказал режиссер.

Для своего творения Питер Джексон почерпнул видео из 55 часов записей, созданных с 1969 года. Еще в то время артисты хотели подготовить ленту о появлении свежих композиций, поэтому съемочная группа сопровождала их на репетицииях.

В фильме будет показана история бэнда во время записи альбома "Let It Be".

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Ранее сообщалось о том, что родственники Майкла Джексона выиграли в суде апелляцию против известного телеканала. Дело касается скандального документального фильма о поп-короле.