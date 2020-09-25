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"Демоны" от создательницы "Поймать Кайдаша": о чем новая мистическая драма?

Если по нраву гоголевская эстетика – вам сюда.

"Демоны" от создательницы "Поймать Кайдаша": о чем новая мистическая драма?
Мистические существа вблизи Сорочинцев попадут на экраны
скриншот

В сети выложили тизер свежей драмы под названием "Демоны". Это проект украинского режиссера и сценариста Натальи Ворожбит, которая ранее принимала участие в создании сериала "Поймать Кайдаша".

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Если прошлый проект 45-летней шоураннера был связан с повестью Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья", то действие нового происходит в гоголевских краях. Сюжет таков: Славик, бродяга из России, прибывает на Полтавщину. Там ему встречается Нинка. Последняя решает предоставить кров гостю на зиму. Но позже Славик узнает, что хозяйка весьма необычная, и что поселок этот – с мистическими особенностями.

"Демоны" – экранизация одноименной пьесы Натальи, обнародованной в 2005 году. Премьера картины состоится на "Киевском недели критики" (будет проходить с 22 по 28 октября).

Ранее сообщалось, на "Оскаре" от Украины будет представлена "Атлантида" Валентина Васяновича.

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Теги:
кино, фильм, Гоголь, драма, Ужасы, Спіймати Кайдаша

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