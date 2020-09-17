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Вышел трейлер украинского фильма "Крепость Хаджибей"

Премьера исторического фильма запланирована на 15 октября

Вышел трейлер украинского фильма "Крепость Хаджибей"
Кадр из фильма "Крепость Хаджибей"
Фортеця Хаджибей/Facebook

Создатели историко-приключенческого фильма "Крепость Хаджибей" представили первый официальный трейлер. Об этом сообщается на странице фильма в Facebook.

В фильме показаны события в период русско-турецкой войны на территории Северного Причерноморья. Казак Андрей должен освободить из темницы отца своей возлюбленной Фатимы и передать важную информацию в Стамбул. 

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Главные роли исполнили талантливые актеры. Роль казака Андрея сыграл Александр Соколов, а его девушку Фатиму - турецкая модель Дерен Талу, для нее лента стала дебютной. В фильме также играют такие актеры: Дмитрий Рыбалевский, Олег Симоненко, Александр Половец, Георгий Делиев, Денис Фалюта, Сюхан Самьели, Вячеслав Украинский, Анатолий Дриженко.

Съемки фильма проходили в павильоне Одесской киностудии и в Белгород-Днестровской крепости. В украинском прокате фильм выйдет 15 октября.

Ранее сообщалось, украинский режиссер Олег Сенцов показал первые кадры со съемок своего нового фильма "Носорог". Съемки фильма будут происходить при финансировании Госкино и в сотрудничестве с Германией и Польшей. 

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Теги:
кино, премьера в украине, видео, украинское кино

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