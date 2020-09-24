В сети появился трейлер сериала "Призраки поместья Блай"

Обещают, что он будет щекотать нервы лучше, чем предшественник.

"Призраки поместья Блай" – американский телесериал-ужастик, созданный и снятый Майком Флэнеганом для Netflix. Проект основан на романе ужасов 1898 года Генри Джеймса "Поворот винта". Это продолжение (или же – второй сезон) сериала под названием "Призраки дома на холме". Производство новинки началось 30-го сентября 2019 года, а премьера запланирована 9 октября 2020-го. Как пообещал создатель, свежий сезон будет значительно страшнее предыдущего.

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По сюжету, богатый хозяин нанимает молодую гувернантку, чтоб та присматривала за его племянниками в семейном загородном доме. Прибыв в поместье Блай, она начинает видеть призраков, которые бродят в особняке.

Виктория Педретти и Оливер Джексон-Коэн возвращаются в качестве новых персонажей. Педретти воплотит Дэни, гувернантку, которая заботится о двух очень необычных детях. А Джексон-Коэн изобразит очаровательного парня Питера. Также во второй сезон возвращаются Генри Томас и Кейт Сигел.

Ранее сообщалось, что в возрасте 54 лет умер актер-карлик Стиви Ли из "Американской истории ужасов".