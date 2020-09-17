АфишаАфиша

Стала известна дата выхода документального украинского фильма "Свадебное наследство"

Фильм производства компании FILM.UA Group выйдет на большие экраны 14 октября

Стала известна дата выхода документального украинского фильма "Свадебное наследство"
Документальный фильм "Свадебное наследство"
Спадок/Facebook

Создатели документального фильма "Свадебное наследство" анонсировали дату выхода на большие экраны. Об этом сообщается на странице в Facebook. 

Читай также: ALYOSHA представила саундтрек к сериалу "Сага"

Авторы этнографического фильма воссоздали аутентичную украинскую свадебную традицию конца XIX - начало XX веков. В фильме показаны оригинальные свадебные костюмы и атрибуты из разных областей Украины, традиционные обряды и уникальная музыка. Все костюмы являются аутентичными и хранятся в частных коллекциях.

Фильм производства компании FILM.UA Group. Режиссером выступил Алексей Гуз.  

Ранее сообщалось, что названы фильмы, которые могут представить Украину на Оскаре. В 2020 году в национальном отборе участвуют три фильма - "Атлантида", лирическая комедия "Мои мысли тихие" и документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".  

 

 

Поделись:
Теги:
кино, премьера в украине, видео, свадьба, документальное кино, этно, костюм

Статьи по теме

Вышел трейлер украинского фильма "Крепость Хаджибей"
Вышел трейлер украинского фильма "Крепость Хаджибей"
Вышел трейлер фантастического фильма "Грань времени" с Джейми Дорнаном
Вышел трейлер фантастического фильма "Грань времени" с Джейми Дорнаном
Вышел новый постер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
Вышел новый постер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
В Киеве в день почтения памяти Георгия Гонгадзе покажут фильм
В Киеве в день почтения памяти Георгия Гонгадзе покажут фильм
Настя Каменских представила альбом с горячей обложкой
Настя Каменских представила альбом с горячей обложкой
Последнее интервью Леннона: в декабре выйдет новый фильм
Последнее интервью Леннона: в декабре выйдет новый фильм

Личность дня

Pink 41: Лучшие клипы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK