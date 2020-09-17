Стала известна дата выхода документального украинского фильма "Свадебное наследство"

Фильм производства компании FILM.UA Group выйдет на большие экраны 14 октября

Создатели документального фильма "Свадебное наследство" анонсировали дату выхода на большие экраны. Об этом сообщается на странице в Facebook.

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Авторы этнографического фильма воссоздали аутентичную украинскую свадебную традицию конца XIX - начало XX веков. В фильме показаны оригинальные свадебные костюмы и атрибуты из разных областей Украины, традиционные обряды и уникальная музыка. Все костюмы являются аутентичными и хранятся в частных коллекциях.

Фильм производства компании FILM.UA Group. Режиссером выступил Алексей Гуз.

Ранее сообщалось, что названы фильмы, которые могут представить Украину на Оскаре. В 2020 году в национальном отборе участвуют три фильма - "Атлантида", лирическая комедия "Мои мысли тихие" и документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".