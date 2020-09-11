Нив Кэмпбелл повторит культовую роль в "Крик 5"

Премьера фильма состоится 14 января 2022 года

Кадр из фильм "Крик" с Нив Кэмпбелл

Канадская актриса Нив Кэмпбелл снова сыграет легендарную роль Сидни Прескотт в фильме "Крик 5". Об этом сообщают иностранные СМИ.

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На своей странице в Instagram актриса выложила видео и написала: "Привет, Сидни... Помнишь меня?".

Также известна дата выхода пятой части фильма. Премьера фильма запланирована на 14 января 2022 года. Режиссерами картины станут Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. В новом фильме снимутся актеры из первой части Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, а также Мелисса Баррера и Дженна Ортега.

Напомним, первый фильм вышел в 1996 году. В центре сюжета показана девушка по имени Сидни Прескотт, которой угрожал убийца в маске.

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