Куда пойти в Киеве на неделе 1-6 февраля: 15 лучших событий

Интересные мероприятия в столице с 1 по 6 февраля. Куда пойти в Киеве на неделе.

Автор: Шапарь Анастасия

Куда пойти в Киеве 1-6 февраля 2022 года.

Уже завтра старт второго месяца 2022 года. Какие выставки открывают свои двери, что идет в театре и в кино, а также какие другие культурные мероприятия пройдут в Киеве на этой неделе. Мы сделали подборку, в которой вы сможете выбрать самое интересное, на любой увлечение и кошелек.

Стоит отметить, что вам необходимо иметь сертификат о вакцинации, негативный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа, или справку о выздоровлении.

Куда пойти в Киеве 1-6 февраля 2022 года:

Зимняя страна на ВДНХ

Читай также: Катки Киева - ТОП-5 лучших, которые откроют до Нового года

Катание на коньках под открытым небом - продолжение новогодней сказки. Ледяную дорожку на ВДНХ в этом году увеличили до 2500 кв. метров, где могут кататься 500 человек. Часть катка - дорожка для катания, идущая вокруг фонтана. Рядом стоят новые раздевалки с удобной туалетом, трибуны и небольшая фуд-зона. Те, кто только учится стоять на льду, могут взять помощника-фигуриста или записаться на мастер-класс к инструктору. Также есть безумные горки: длина взрослой горки – 60 метров, детской – 30 метров. Кататься допускаются дети от 3 лет.

В новогоднюю сказку попадает каждый, кто решил выбрать зимний городок столичного парка. Герои мюзикла – главные жители Зимней страны: феи-бабочки, эльфы, снеговики и другие. По окончании они каждый раз устраивают огромный парад аллеями ВДНХ. Также часть катка занимает Музей Нового года, где можно увидеть винтажные игрушки и узнать таинственные истории праздника.

Можно посетить Рождественскую Фабрику Мечты, где сказку дарят эльфы, которые работают в павильоне №2. Посетители смогут узнать древние эльфийские легенды и увидеть все этапы производства елочных украшений. На память о посещении гости получают в подарок творческий набор для создания собственного елочного украшения.

Каток будет работать до 06 февраля 2022, 10:00.

Адрес: пр. Академика Глушкова, 1.

Цена: билеты в Музей Нового года - 70 грн.

В концерт-холл - 290 грн, детям до 4 лет бесплатно.

В Рождественскую Фабрику Мечты - от 240 грн.

Выставка "О чем они молчат?" (натюрморт)

Художественный год в столице можно считать открытым. Галерея "Гамма" анонсировала выставку натюрмортов современных украинских художников "О ЧЕМ ОНИ МОЛЧАТ?". Можно увидеть работы украинских авторов, а также ремейки мировых картин.

На выставке представлены: классические натюрморты Сергея Глущука (Ужгород), цветочные композиции импрессиониста Ивана Пилипенко (Киев), реализм изысканных натюрмортов Юрия Клапоуха (Харьков), гиперреализм и поталь на картинах Натальи Багацкой (Киев), натюрморты на грани реализма с сюрреализмом Олега Омельченко (Харьков), символические натюрморты Александра Мельникова (Киев), вышивки Марины Нестеровой (Донецкая/Киевская обл.)

Режим работы: 11:00-19:00.

Адрес: ул. М. Грушевского, 9. Галерея современного украинского авторского искусства "Гамма"

Цена: 50 гривен.

Поттеровский хогсмид

Читай также: Названа причина, почему Джоан Роулинг не появится в спецвыпуске "Гарри Поттера": высказывания о трансгендерах ни при чем

Для фанатов Гарри Поттера в столице организовали поражающие масштабностью декорации и невообразимые инсталляции, которые душевно отправляют гостей в магию поттерианы. Чтобы близко познакомиться с миром Гарри Поттера — личная встреча с любимыми героями. На территории хогсмида организовывают просмотр саги про Гарри Поттера на большом экране. При чем, можно посмотреть на всех языках мира и даже на языке жестов.

Посетители могут пройти магическое ледовое испытание на большом катке площадью в 800 квадратных метров. Для отдыха и перекуса на территории есть уютное кафе "Три метлы", где можно полакомиться сливочным пивом и множеством вкусностей.

С 17:00 устраивают зажигательные вечеринки.

Адрес: ул. Виноградная,2. Osocor Residence

График работы: 11:00 - 22:00

Костюмированный квест "ВРЯТУЙ ЗИМОВІ СВЯТА"

Группа злодеев хочет испортить зимние праздники. Именно вы можете помочь спасти празднование. Посетителей ждут загадки, игры, задания и призы. С стоимость билета входит экскурсия, от которой можно получить невероятные впечатления от увиденных 700 уникальных экспонатов, внесенных в Книгу Рекордов Гиннеса.

Квест могут пройти дети возрастом от 8 до 13 лет. Проводится каждую среду и воскресенье в 12:00. Также можно приобрести квест для группы от 5 человек в любое время.

concert.ua

График работы: 10:00-18:00.

Адрес: ул. Рыбальская, 22

Цена: 120 грн - за ребенка, участника квеста (экскурсия, квест и подарок)

120 грн - билет на экскурсию

60 грн - билет на экскурсию школьников, студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью 1-2 группы и участников боевых действий.

Концерт-спектакль "Легенда Эдит"

Читай также: Джонни Деппу дали роль короля-бабника, правившего Францией в 18 веке

Концерт-спектакль в исполнении солистки "Notre Dame de Paris" Натальи Пичкур, которая вживую исполнит легендарные хиты великой Эдит Пиаф, такие, как: "Padam, Padam", "Non, je ne regrette rien", "La Vie en rose".

Пиаф - национальное достояние Франции, легенда шансона. Ее магический голос покорил весь мир и заставил в него влюбиться.

Данное мероприятие - идеальное место для романтики и свиданий. Эндорфины от хитов Эдит Пиаф, приглушенный свет, душа Франции - все это будет на "Легенде Эдит".

concert.ua

Дата: 03 февраля 2022, 19:00.

Адрес: Caribbean Club.

Цены: 390 – 790 грн.

Спектакль-инсайд "Пропащие"

Придя на спектакль, гости услышат истории о взрослых, которые перестали быть собой. В погоне за счастьем они забыли, в чем оно состоит. Однако однажды им удалось встретить Ее - ту, которая вернула свет в их сердца.

Спектакль создан по мотивам мини-пьес Тэнессы Уильямс в сценичной версии Александры Кравченко.

Когда: 4 февраля, 19:30.

Адрес: МЕСТОЦентр Леся Курбаса, ул. Владимирская, 23B.

Цена: 200 грн. Для пенсионеров и студентов скидка 25%. Бойцам и волонтерам АТО - бесплатно.

Экскурсия "Секретный Киев"

Экскурсия "Секретный Киев" открывает столицу с нового ракурса. Экскурсовод, коренной киевлянин, поможет увидеть тайные дворики и неизвестные подъезды, секретные фундаменты, а также необычную фауну столицы: воронов, ежей, сказочных котов и многих других.

Продолжительность: 3 часа.

Когда: 6 февраля 12:00.

Адрес: пер. Михайловский, 8.

Выставка-ярмарка "Зимняя распродажа"

На выставке будут представлены изготовители с разных городов Украины, которые специализируются на изготовлении одежды. Среди товаров будут представлены фирмы: "ДОМІНІКА", "VELNA", "КРАЛЯ", "ІМІДЖ-ГАЛАНТ", "НАТАЛІ-ЛЮКС", "ДОБРА ПАНІ", "РУНО", "ТМ МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ТРИКОТАЖ", "ОРІГА" .

Когда: 1 февраля - 5 февраля, 11:00-19:00.

Адрес: Дворец спорта, пл.Спортивная,1.

Цена: бесплатно.

STAND-UP В URBAN

Стендап – это смелый юмор о нас всех и о том, что происходит вокруг. Комики делятся своими мыслями, историями из жизни и эмоциями, которые никого не оставят равнодушным. Чаще всего в стендапах люди узнают себя, что вызывает любовь и зависимость от подобного юмора.

1 февраля на сцене "Урбана" выступают одинокий вегетарианец Святослав Марченко, молодой юморист Максим Давыденко, живущий с бабушкой Никита Алексеев, крымский татарин Бекир Мемедов и сценарист Артур Петров.

Когда: 1 февраля, 20:00.

Адрес: Urban, ул. Саксаганского 13/42.

Цена: от 250 грн.

Концерт MUROVEI

Российский рэпер приезжает с современной и модной музыкой, чтобы порадовать украинских поклонников.

concert.ua

Когда: 5 февраля, 19:00

Адрес: Forsage Dance Club, ул. Гарматная, 51a.

Цена: от 400 грн.

Экскурсия "ПРОГУЛКА С ВЕЕРОМ, ИЛИ БЕРЕГИТЕСЬ ЖЕНЩИН!"

Читай также: "Фредди Крюгер": Бузову в образе Женщины-кошки назвали героем ужастика

Женщина может быть лишенной прав решать свою собственную судьбу, однако тогда она будет решать судьбу государства. В ее руках веер может превратиться в оружие.

Экскурсовод научит "говорить", "читать" язык аксессуара. Гостей поведут за тенью веера, чтобы показать, что скрывается в киевских подворотнях, узнать тайные знаки из арсенала великопанских львиц-шпионок и как держала веер Императрица Елизавета, восстанавливая титул гетмана Левобережной Украины.

depositphotos.com

В конце экскурсии посетители смогут найти потерянный почти сто лет назад веер, а также полюбоваться изысканными винтажными нарядами из коллекции "Victoria Museum".

Гид: Мила Кононова. Экскурсия ведется на украинском языке.

Адрес: ул. Ильинская, 12.

Когда: 05 февраля, 14:00.

Цена: 300 грн.

Концерт 10 теноров (Театр оперетты)

Читай также: "Ковидную тысячу" тратят в основном на кино, книги и театры – Ткаченко

В театре оперетты посетители смогут услышать исполнение десяти теноров, которые покажут вокальные возможности своего голоса, сдвинутые в сторону высоких нот и непринужденного звучания звонкого чистого тембра.

На сцене выступят: Бартош Кучик, Мирослав Невядомский, Мариуш Рута, Бадри Адамия, Михаил Гуменный-Петровский, Михаил Димов, Александр Островский, Дмитрий Фошанка, Владимир Холкин, Петр Челяли.

Адрес: ул. Большая Васильковская,53/3. Киевский государственный театр оперетты.

Когда: 03 февраля 2022 - 04 февраля 2022, 19:00.

Цена: 100 – 800 грн.

Вечеринка "BACK TO THE 90'S"

Надеть ретро-костюмы, потанцевать под легендарные хиты 90-х, окунуться в атмосферу конца 20 столетия - все это можно будет ощутить на вечеринке в "Docker Pub".

depositphotos.com

Адрес: ул. Богатырская, 25. "Docker Pub".

Когда: 04 февраля 2022, 20:00.

Цена: 200 грн.

Сказка "Кот в сапогах"

В театре кукол дети окунутся в сказочную атмосферу мира Шарля Перро. Его знаменитая сказка о Коте в столичном театре подана в современном формате.

В описании спектакля сказано, что маленьких зрителей и взрослых ждет веселое и динамичное зрелище, где Кот покажет свое упорство, юмор и мастерство, чтобы доказать своему хозяину Жаку преданность и любовь.

depositphotos.com

Когда: 5 февраля, 15:00.

Адрес: Киевский академический театр кукол, ул. Грушевского, 1-а.

Цена: от 150 грн.

Спектакль "Поезд Одесса-мама"

В спектакле задействованы любимцы публики - Руслана Писанка, Олег Филимонов и Виктор Андриенко. Одесская постановка славится ярким и хорошем юмором, которая всегда собирает солд-ауты.

В сюжете лежит история мужчины за 50, который наполнен комплексами и любовью мамы. Однако однажды он встречает Ее - роскошную женщину и "истинную украинку". Случайная встреча в купе, которая непонятно чем закончится. Однако точно не тем, о чем все подумали.

concert.ua

Авторами пьесы являются Александр Тарасуль, Евгений Хаит и Виктор Явник. Режиссер - Игорь Славинский.

Когда: 4 февраля, 19:00.

Адрес: Центральный Дом Офицеров ВСУ, ул. Грушевского, 30/1.

Цена: от 200 грн.

Ранее мы писали о Китайском Новом годе 2022. Какие существуют традиции, обычаи у жителей Поднебесной, какой год будут встречать китайцы, а также почему ежегодно дата празднования разная.