В Киеве построят "Дом музыки"

Реализовать проект планируют в 2023 году

В столице до 2023 года планируют построить "Дом музыки". Такое распоряжение одобрил Кабинет Министров. Об этом собщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

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В новое помещение переедит "Дом органной и камерной музыки", который сейчас находится в здании костела Святого Николая.

Согласно документу, Министерство культуры и информационной политики должно до конца 2023 года реализовать проект строительства в Киеве "Дома музыки" и переместить в него государственное предприятие "Национальный дом органной и камерной музыки Украины", - сообщается в документе МКИП

До этого момента органный зал будет делить костел по адресу (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 75) с религиозной общиной. Костел передадут в постоянное пользование религиозной организации Римско-Католической Церкви после завершения строительства.

В этот период все концерты и репетиции в "Национальном доме органной и камерной музыки Украины" будут проходить по расписанию.

Ранее сообщалось, что в Киеве появится новый парк - "Никольская Слободка", который расположен вдоль Русановской протоки.