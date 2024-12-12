Бекхэм с Пельтц поразвлекались в пустыне с квадроциклами и верблюдами
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отправились в ОАЭ, где познали активный отдых с местным колоритом.
Бруклин Бекхэм, старший сын британского футболиста Дэвида и Виктории Бекхэм, а также его супруга, американская актриса Никола Пельтц, отправились в Абу-Даби. В рамках путешествия пара развлекалась катанием на квадроциклах и верблюдах в пустыне. На своих инстаграм-страницах они поделились моментами из поездки.
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Бруклин опубликовал фотографии и видео, демонстрируя, как они наслаждаются песчаными пейзажами и экстремальными развлечениями. Никола также разместила в своем блоге ряд видеороликов и снимков, на которых запечатлен их досуг.
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25-летний Бруклин и 29-летняя Никола состоят в браке уже два с половиной года. Их свадьба состоялась 9–10 апреля 2022-го в Майами, США. По информации The Daily Mail, на торжество было потрачено 3,5 миллиона долларов. За столь впечатляющие затраты новоиспеченные супруги и родители молодоженов подверглись резкой критике. Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство, считая расходы излишними, особенно в условиях непростой экономической ситуации для многих людей. Они отмечали, что церемония могла быть скромнее, а часть средств – направлена на благотворительность.
Невеста выбрала для свадебного торжества платье от Valentino. Родители жениха сделали детям роскошный подарок – винтажный автомобиль Jaguar стоимостью около 500 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что внучка Софии Ротару показала отдых своего родного брата за границей.