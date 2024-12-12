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Бекхэм с Пельтц поразвлекались в пустыне с квадроциклами и верблюдами

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отправились в ОАЭ, где познали активный отдых с местным колоритом.

Автор: Дмитрий Сыч
Бекхэм с Пельтц поразвлекались в пустыне с квадроциклами и верблюдами
Пара состоит в браке 2,5 года
instagram nicolaannepeltzbeckham

Бруклин Бекхэм, старший сын британского футболиста Дэвида и Виктории Бекхэм, а также его супруга, американская актриса Никола Пельтц, отправились в Абу-Даби. В рамках путешествия пара развлекалась катанием на квадроциклах и верблюдах в пустыне. На своих инстаграм-страницах они поделились моментами из поездки.

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Бруклин опубликовал фотографии и видео, демонстрируя, как они наслаждаются песчаными пейзажами и экстремальными развлечениями. Никола также разместила в своем блоге ряд видеороликов и снимков, на которых запечатлен их досуг.

instagram nicolaannepeltzbeckham

instagram nicolaannepeltzbeckham

instagram nicolaannepeltzbeckham

instagram nicolaannepeltzbeckham

instagram nicolaannepeltzbeckham

instagram nicolaannepeltzbeckham

instagram brooklynpeltzbeckham

instagram nicolaannepeltzbeckham

instagram brooklynpeltzbeckham

instagram brooklynpeltzbeckham

instagram brooklynpeltzbeckham

instagram brooklynpeltzbeckham

instagram brooklynpeltzbeckham

instagram brooklynpeltzbeckham

 

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25-летний Бруклин и 29-летняя Никола состоят в браке уже два с половиной года. Их свадьба состоялась 9–10 апреля 2022-го в Майами, США. По информации The Daily Mail, на торжество было потрачено 3,5 миллиона долларов. За столь впечатляющие затраты новоиспеченные супруги и родители молодоженов подверглись резкой критике. Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство, считая расходы излишними, особенно в условиях непростой экономической ситуации для многих людей. Они отмечали, что церемония могла быть скромнее, а часть средств – направлена на благотворительность.

Невеста выбрала для свадебного торжества платье от Valentino. Родители жениха сделали детям роскошный подарок – винтажный автомобиль Jaguar стоимостью около 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что внучка Софии Ротару показала отдых своего родного брата за границей.

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Теги:
фото, видео, отдых, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, путешествие, отдых за границей, ОАЭ, дети знаменитостей, дети звезд, Никола Пельтц, Бруклин Бекхэм

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