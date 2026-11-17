Перец можно заморозить целиком, чтобы в дальнейшем нафаршировать его начинкой.

Автор: Сайко Леся

Так много блюд, в которых перец привносит нотку вкуса и концентрат витаминов. Витамин С и антиоксиданты заслуживают того, чтобы ими можно было наслаждаться круглый год. Заморозив, вы продлите сезон этого красочного овоща в полной сохранности. Ознакомьтесь с нашими советами, чтобы воспользоваться этим.

Можно ли заморозить перец?

Перцы своим ярким, привлекательным цветом приятны как для глаз, так и для вкусовых рецепторов. Универсальные, они подходят ко многим блюдам, привнося яркость и аромат. Их главное преимущество? Они хорошо переносят заморозку, что позволяет использовать их круглый год для улучшения повседневных рецептов.

Чтобы тщательно выбирать перец на рынке, выбирайте мясистые, твердые, с гладкой и хорошо окрашенной кожицей. Избегайте тех, у кого морщины, пятна, тонкая или обвисшая кожа, порезы или влажные участки: это признаки старения. Последний намек на свежесть? Зеленый стебель, твердый и хрустящий.

Нужно ли бланшировать перец перед заморозкой?

Ответ может вас удивить: отбеливать их не нужно. В отличие от кабачков или фасоли, перец хорошо замораживается в сыром виде, без предварительной подготовки. Сохраните их свежесть и вкус без этого дополнительного шага... который упростит приготовление и сэкономит ваше время!

Как заморозить зеленый, красный и желтый перец?

Заморозка перца целиком

Срежьте с перцев шляпки и аккуратно удалите семена и белые стенки внутри.

Когда перцы опустеют, закройте их крышками, чтобы они сохранили свою форму.

Заверните каждый перец по отдельности в пищевую пленку, чтобы защитить их от мороза и ожогов.

Затем поместите завернутые перцы в прочные герметичные пакеты для заморозки. Прежде чем закрывать пакеты, удалите как можно больше воздуха из пакетов.

Напишите на каждом пакете дату заморозки и поместите их в морозильную камеру.

Замороженный таким образом перец готов к фаршировке. «На самом деле, начинку легче добавлять, когда она еще слегка заморожена», — говорит Винсент Арну.

Заморозка нарезанного перца

Зачем замораживать уже нарезанный перец? Чтобы кусочки всегда были готовы к употреблению, добавляя красок и аромата вашим рецептам, в любое время года!

Выбирайте твердые и безупречные перцы.

Тщательно вымойте их и обсушите бумажными полотенцами.

Удалите плодоножку, верхушку, мембрану и семена (для острого перца наденьте перчатки).

Нарежьте их кубиками или полосками одинакового размера.

Разложите кусочки в один слой на противне и поместите в морозильную камеру на 1–2 часа.

Затем переложите перцы в герметичный пакет для заморозки, удалите воздух, запечатайте и храните в морозильной камере.

Как долго можно хранить замороженный перец?

Любители острых фахитас и жареных овощей хорошо это знают: замороженный перец — практичный помощник для придания блюду цвета и вкуса даже в середине зимы! Храня их в морозильной камере в течение шести-восьми месяцев, вы гарантированно сохраните их яркие цвета и естественный сладкий вкус.

Держите в морозильной камере температуру -18°C, чтобы заморозить перец оптимально и безопасно.

Как правильно разморозить замороженный перец, чтобы сохранить его текстуру?

Вот как разморозить замороженный перец, чтобы он оставался твердым и аппетитным:

Непосредственное приготовление без размораживания: идеально подходит для тушеных блюд, жаркого или супов: тепло делает их нежными, не размягчая их.

В холодильнике: поместите их в миску на несколько часов в холодильник. Этот метод сохраняет их текстуру и облегчает обработку перед приготовлением.

В микроволновой печи: быстрое решение, но будьте осторожны, перец может стать более заболоченным.

Чтобы улучшить размораживание замороженного перца, обязательно положите его на впитывающую бумагу, чтобы удалить лишнюю воду.