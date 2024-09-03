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Муж Дорофеевой показался с длинными волосами на фото с выпуска 2005-го

Михаил Кацурин "растрогался", запечатлевая "формирование личностей" своих детей.

Автор: Дмитрий Сыч
Муж Дорофеевой показался с длинными волосами на фото с выпуска 2005-го
Кацурин – отец дочери и сына
instagram misha_katsurin

Миша Кацурин, вдохновленный началом учебного года своих детей, поделился в блоге забавными воспоминаниями о себе в школьные годы. 35-летний отец и ресторатор опубликовал фотографии, на которых он запечатлен как в начале, так и в конце школьного пути. 

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В посте Кацурин отметил, как он изменился с течением времени – из "беленького улыбающегося котика" на первой линейке в "рыжего взлохмаченного дракона" на последнем звонке.

Супруг Нади Дорофеевой задумался о будущем своих потомков, которые сейчас, по его словам, тоже пока еще "беленькие котики". Деятель осознает, что однажды они вырастут и покинут дом, и ему придется принять это, не вмешиваясь с советами, а просто поддерживать и любить их.

instagram misha_katsurin

instagram misha_katsurin

instagram misha_katsurin

instagram misha_katsurin

instagram misha_katsurin

К слову, Кацурин является отцом 3-летнего Ивана и 8-летней Александры от предыдущего брака с Дашей Кацуриной. Миша рассказал, что внимательно следит за каждым этапом их взросления, откладывая эти моменты в памяти.

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Миша Кацурин женился на певице Надей Дорофеевой летом 2023 года, и его дети прекрасно ладят с новой законной. 

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева тоже показала себя в школьные годы.

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Теги:
1 сентября, школа, Надя Дорофеева, дети знаменитостей, Миша Кацурин, дети звезд

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