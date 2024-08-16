Евгений Синельников: украинцы наконец-то избавились от комплекса неполноценности и начали ценить свое

Известный телеведущий и путешественник Евгений Синельников рассказал в интервью Afisha.bigmir.net о своем новом тревел-шоу «Крафтовые путешествия»

Автор: Кива Александр

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19 августа на телеканале К1 стартует проект «Крафтовые путешествия» – тревел-шоу ведущего Евгения Синельникова, который будет путешествовать по Украине и знакомить зрителей с талантливыми мастерами. Новое тревел-шоу – это скорее не о путешествиях, а о людях. Оно посвящено украинскому крафтовому производству и людям, которые создают уникальные вещи, удивляют весь мир и прославляют Украину. В проекте своим особым опытом поделятся наши художники, ткачи, кузнецы, фермеры, дизайнеры, ювелиры и другие украинцы, которыми нам стоит гордиться. Тревел-шоу «Крафтовые путешествия» будет выходить на канале К1 в будни в 22:00.

Евгений, крафтовая продукция давно популярна во всем мире, но в Украине любовь к ней только набирает обороты…

После полномасштабного вторжения украинцы избавились от комплекса неполноценности и начали понимать: мы – большая нация, а украинское крафтовое производство – интересно всему миру. Наш проект призван показать зрителям, кем мы можем гордиться и в чем именно мы крутые. Сейчас украинцы стремятся окунуться в традиции и историю: то, что раньше казалось архаичным или смешным, сейчас ценится. Карпаты у многих ассоциировались только с катанием на лыжах в Буковеле. Сейчас же люди едут туда, чтобы зайти к какой-нибудь бабушке, пообщаться, услышать, как она разговаривает... Мы начали узнавать, на первый взгляд, банальные вещи, которые действительно важны.

О каких местах Украины и ​​талантливых крафтерах вы расскажете зрителям К1?

И мест, и крафтеров будет очень много: Чернигов, Киевщина, Черкассы, Полесье и другие. В каждом выпуске – от 5 до 8 крафтеров. Кто-то из них делает уникальные вещи, которые не найдешь нигде в мире. Кто-то восстанавливает украинские традиции. Когда мы начинали проект, я считал, что мы снимем немного, а дальше будет не так интересно. Но чем больше погружался в эту тему, тем больше понимал, что это бездонный сундук с сокровищами – талантливых людей, кайфовых производств, крафтовых товаров, о которых хочется рассказывать.

Где мы только не были во время путешествий! Посещали улиточную ферму, узнавали рецепт домашнего хлеба, учились вязать веники из сорго, играли с козами и пришли к выводу, что козотерапию можно назвать новым искусством. А еще пробовали крафтовое вино, ели сыр, катались на лошадях, изучали тайны ковроткачества, посещали шоу-румы по производству одежды, украшений и декора, наблюдали за производством керамики и деревянной посуды. И общались, общались, общались!

Что отличает крафт от массового производства?

Слово «крафт» (англ. – сraft) имеет много значений, среди них – «ремесло», «мастерство», «промысел». Так и есть: крафтовое – это то, что создано в небольшом количестве по авторской технологии и, соответственно, имеет более высокое качество по сравнению с серийным.

По вашему мнению, почему следует выбирать крафтовые товары?

Обычно крафт на 90 % – это душа человека, который это делает. То есть ты покупаешь не музыкальный инструмент, а произведение конкретного мастера… Когда мы слышим «авторское», ассоциируем это с чем-то более качественным. Это то, что отличает крафт от массового.

Какие крафтовые товары вас особенно поразили?

Их очень много: специальная одежда для военных на липучках, которая легко снимается при ранении, малиновое вино, ювелирные украшения из жемчуга или специальные изделия для путешественников, которые не пищат при прохождении металлоискателя. Этот список бесконечен…

По вашему мнению, могут ли украинские производители удивить иностранцев?

Мне кажется, Украина уже удивила мир. Сначала украинские товары продавались за границей, потому что это украинское, – таким образом нас поддерживали. Но прошло время, а иностранцы до сих пор покупают украинские товары и продукты, потому что они качественные, вкусные, удобные, кайфовые. Всем нужно качество. И то, что мы смогли дать миру такое качество, это круто.

Некоторые люди во время войны ввели эмбарго на радость. Как у вас? Стоит ли сейчас путешествовать?

Конечно, громкие вечеринки не ко времени. Но, несмотря на войну, стоит путешествовать по Украине. Во-первых, в собственной стране можно получить невероятные впечатления и сделать удивительные открытия, на которые даже не надеешься. Во-вторых, туристическое направление у нас развивается – растет качество отдыха и качество сервиса. В-третьих, внутренние путешествия помогут узнать, за что сейчас борется украинский народ, понять, какой есть Украина, и узнать ее разнообразие. Так что поддерживаем Украину, путешествуем вместе и… побеждаем!

В 2022 году вы женились во второй раз, ваша избранница – продюсер Наталья Клипа. Как жена относится к вашему длительному отсутствию дома во время путешествий?

Все просто – мы много путешествуем вдвоем. Часто ездим на съемки вместе. Наташа так же, как и я, очень любит украинский крафт. А «крафтовые путешествия» – возможность познакомиться с новым уникальным производителем и что-нибудь интересное у него купить себе. Но даже когда уезжаю сам, она с легкостью отпускает, потому что я всегда возвращаюсь домой с подарками. Это кайфово.

Смотрите тревел-шоу «Крафтовые путешествия» с 19 августа по будням в 22:00 на канале К1.