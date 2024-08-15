SWOIIA представила новый трек "На что надеялся": взрывная смесь эмоций и этно-ноток

SWOIIA удивила слушателей новым треком "На что надеялся"

Автор: Кива Александр

Читай также: Diana Glebova: о чем мечтает в своем новом релизе "Мечты"?

Певица SWOIIA, ранее известная как Ассоль, возвращается с новым эмоциональным треком "На что надеялся". Эта песня – продолжение сотрудничества с известным саунд-продюсером и свидетельство эволюции музыкального стиля певицы.

За последние несколько лет SWOIIA претерпела значительную трансформацию как артистка. Известная своей проникновенной лирикой и искренними песнями, она сумела сохранить свое место в сердцах слушателей, одновременно открывая новые горизонты в своем творчестве. Новый трек "На что надеялся" не стал исключением.

"На что надеялся" – это эмоциональный манифест о освобождении от болезненных отношений и поиске внутренней силы. Песня рассказывает о пути от разочарования до решимости оставить прошлое позади и двигаться дальше. Почувствовав предательство и ложь, героиня находит в себе силу и свободу, решив больше не возвращаться к прошлым отношениям, несмотря на все его обещания.

“Эта песня для меня особенная. Она отражает силу женщины, которой удалось вырваться из токсичных отношений. О той, которая нашла ресурс, чтобы все изменить", – говорит SWOIIA.

Этот трек можно назвать новым этапом в творчестве SWOIIA, поскольку певица добавила этно-нотки в вокал, которые гармонично сочетаются с современной музыкальной аранжировкой, придавая стилю интересное звучание.

“Я всегда стремилась экспериментировать с музыкой и находить новые пути выражения, чтобы удивлять слушателей”, - делится артистка.

Напомним, что недавно артистка выпустила трек «Птица», который весьма пришелся слушателям по душе. Более 200 тысяч просмотров клипа на YouTube и почти 3000 уникальных видеороликов в TikTok. Певица надеется, что ее новый трек "На что надеялся" также оставит след в сердцах аудитории.

«Очень хочу, чтобы эту песню не только слушали, но и услышали», - признается SWOIIA.

Но не песней единой. Певица порадовала своих поклонников и клипом на трек "На что надеялся". Музыкальное видео визуально передает эмоциональную глубину песни через серию минималистичных сцен. События разворачиваются в интересных локациях, где SWOIIA раскрывает свой путь, представая в различных образах, передавая свою внутреннюю трансформацию через силу и эмоции. Кульминацией становится сцена, где она движется вперед, оставляя все позади, и выходит в свет с новой решимостью.