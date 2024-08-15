Diana Glebova: о чем мечтает в своем новом релизе "Мечты"?

Певица и автор песен Диана Глебова, которая привлекла внимание украинских слушателей своим дебютным смелым клипом "Рискнуть", снова удивляет аудиторию.

Автор: Кива Александр

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На этот раз она представляет свой второй сингл и клип на песню "Мечты" в стиле инди-поп.

Новая композиция "Мечты" от Дианы Глебовой рассказывает о силе мечты и единстве, которые помогают преодолевать жизненные преграды. Песня подчеркивает, что мы можем достичь любых вершин, если верим в себя и в свои силы. Кроме того, в песне акцентируется внимание на том, что истинное счастье можно найти рядом с нашими близкими и на родной земле.

Певица сняла клип к синглу "Мечты" в Одессе, в одном из самых красивых мест города – оранжерее. В видео Диана продемонстрировала свою нежность и хрупкость, отражая различные грани своей личности. Режиссером видео стал одессит Никита Лагутин, который уже во второй раз вложил в работу Дианы свою креативность и опыт.

Для создания музыкальной части шедевра Диана сотрудничала с известным одесситом, саунд-продюсером Максимом Ячменем, чей непревзойденный профессионализм обеспечивает качественное и современное звучание песни.

Диана Глебова прокомментировала свой новый релиз: "Эта песня и клип для меня особенные, потому что они о мечтах и вере в себя. Я хочу, чтобы каждый слушатель почувствовал, что он способен на все, если верит в свою мечту и имеет поддержку близких людей".

На творчество Дианы значительное влияние оказывают такие западные звезды, как Lady Gaga, Lana Del Rey, Christina Aguilera, Ella Fitzgerald, Nina Simone и Amy Winehouse. Влияние ее музыкальных предпочтений в настоящее время ощущается в ее творчестве ярче, чем когда-либо.

«Мечты» – это не просто музыкальное произведение, а настоящая история, которая напоминает о важности мечтаний и поддержки близких людей. Диана Глебова вкладывает частичку своей души в каждую песню, вдохновляя слушателей на новые свершения.

Не пропустите премьеру нового сингла и клипа от талантливой Дианы Глебовой!