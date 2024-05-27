Дочь Брэда Питта отказалась от отцовской фамилии

Биологический потомок Анджелины Джоли и Брэда Питта, похоже, расстался с отцовской фамилией в пользу материнской.

От фамилии актера отказался не первый его ребенок

15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен Джоли-Питт представилась без отцовской части фамилии. На это обратили внимание в издании People.

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Вивьен активно помогает своей матери с продюсированием бродвейского мюзикла "Аутсайдеры" и в официальных афишах спектакля она представлена как Вивьен Джоли, хотя всегда имела двойную фамилию. Это явное указание на то, что она отказалась от фамилии отца.

Пока неизвестно, сделала девушка это официально или она все еще пользуется двойной фамилией в документах. Однако, по всей видимости, Вивьен стремится минимизировать связь с отцом.

Это не первый случай, когда ребенок Брэда Питта и Анджелины Джоли отказывается от фамилии отца. Ранее то же самое сделала их приемная дочь Захара. И, как сообщается, их сын Мэдокс также отказался от фамилии отца.

У бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Пита – трое приемных детей. Речь о Мэдоксе, Паксе и Захаре. Еще они являются биологическими родителями Шайло, Нокса и Вивьен.

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