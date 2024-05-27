АфишаАфиша
Русский Українська

Дочь Брэда Питта отказалась от отцовской фамилии

Биологический потомок Анджелины Джоли и Брэда Питта, похоже, расстался с отцовской фамилией в пользу материнской.

Автор: Дмитрий Сыч
Дочь Брэда Питта отказалась от отцовской фамилии
От фамилии актера отказался не первый его ребенок
Getty Images

15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен Джоли-Питт представилась без отцовской части фамилии. На это обратили внимание в издании People.

Читай также: Дочь Брежневой показала фото с выпускного и озадачила подписю к другому посту

Вивьен активно помогает своей матери с продюсированием бродвейского мюзикла "Аутсайдеры" и в официальных афишах спектакля она представлена как Вивьен Джоли, хотя всегда имела двойную фамилию. Это явное указание на то, что она отказалась от фамилии отца.

Пока неизвестно, сделала девушка это официально или она все еще пользуется двойной фамилией в документах. Однако, по всей видимости, Вивьен стремится минимизировать связь с отцом.

Это не первый случай, когда ребенок Брэда Питта и Анджелины Джоли отказывается от фамилии отца. Ранее то же самое сделала их приемная дочь Захара. И, как сообщается, их сын Мэдокс также отказался от фамилии отца.

У бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Пита – трое приемных детей. Речь о Мэдоксе, Паксе и Захаре. Еще они являются биологическими родителями Шайло, Нокса и Вивьен.

Читай также: Дочь Фреймут показала ночную прогулку по Лос-Анджелесу в облегающем платье

Ранее сообщалось о том, как ныне выглядит общение Олега Скрипки с родственниками из РФ.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Брэд Питт, Анджелина Джоли, актер, актриса, дети знаменитостей, дети звезд

Статьи по теме

Кейт Бекинсейл поразила гибкими упражнениями в актерском трейлере
Кейт Бекинсейл поразила гибкими упражнениями в актерском трейлере
Уилл Смит впервые после заявления о разводе появился на публике с женой и тремя детьми
Уилл Смит впервые после заявления о разводе появился на публике с женой и тремя детьми
Принцесса Евгения отпраздновала первый день рождения младшего сына
Принцесса Евгения отпраздновала первый день рождения младшего сына
Как звезды отметили последний звонок у своих детей: фотообзор
Как звезды отметили последний звонок у своих детей: фотообзор
Дочь Джоли и Питта подала документы на отказ от фамилии отца
Дочь Джоли и Питта подала документы на отказ от фамилии отца
Гороскоп на 1 июня 2024 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 1 июня 2024 года для всех знаков зодиака

Личность дня

TAYANNA: Музыка – это наше оружие

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK