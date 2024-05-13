Дочь Брежневой показала фото с выпускного и озадачила подписю к другому посту

Соня Киперман показалась в мантии выпускницы с дипломом.

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман завершила обучение в колледже в США и отметила этособытие в инстаграме. В своем посте женщина не уточнила название колледжа, но поделилась фотографией с линейки, где она предстала в черной мантии, держа диплом и цветы.

Певица Вера Брежнева также выразила свои поздравления дочери в комментариях под постом, написав "Да" и добавив красные сердечки.

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Подписчики Сони тоже обнародовали поздравления и гордость за ее достижение. Они, в частности, написали, что гордятся ею и рады за ее достижение, а также пожелали счастья, здоровья и любви.

instagram sonyaxkiperman

Недавно Соня Киперман отметила свое 23-летие. Она проживает в Лос-Анджелесе, США, а до этого училась в Италии. Отец Сони – Виталий Войченко. Вера Брежнева вышла замуж за предпринимателя Михаила Кипермана, после чего сменила фамилию на Киперман. Несмотря на то, что Соня и Вера не живут вместе, у них хорошие отношения.

В более новом посте Соня поделилась подборкой других своих кадров. Их она подписала словами, которые можно воспринять как фатализм:

"Скучайте по мне, когда меня не станет".

Некоторые подписчики в недоумении, зачем такое писать.

instagram sonyaxkiperman

instagram sonyaxkiperman

instagram sonyaxkiperman

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Ранее сообщалось о том, что дочь Ольги Фреймут ознакомила публику со своей ночной прогулкой по Лос-Анджелесу в обтягивающем платье.